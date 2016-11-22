介壽柔道二連冠 稱霸全國

繼9月全國柔道錦標賽奪冠之後，介壽國小柔道隊在「 105年全國中正盃柔道錦標賽」中再度拿下國小男子組團體冠軍， 完成二連霸！

為參加本次比賽，王元佑、陳家豪、 陳諺賓及林郁哲四位六年級同學，自願放棄參加六年級畢業旅行， 全心備戰男子組團體比賽。在備戰過程中， 除了平時紮實的訓練課程之外，教練還安排校際交流比賽， 透過不斷的實戰，增進選手們的比賽技巧與經驗。陳諺賓同學表示， 透過校際交流比賽讓自己進步很多。此外，隊長陳家豪同學表示， 教練這次特別用更多的鼓勵與精神喊話來激勵同學， 讓選手們對自己充滿信心，不懼挑戰。王元佑同學表示， 此次比賽中，全國各校皆以介壽小將們為目標。雖然壓力變大， 但依舊相信自己是最強的！比賽時全力拼戰， 小心謹慎拿下每場勝利。

在本次團體冠軍選手中，唯一一位五年級選手林育丞同學， 在中年級時未曾拿過任何全國賽冠軍獎盃。 但今年暑假到台東移地訓練後，進步神速，也因為更喜歡柔道， 更投入練習，一升上五年級後，就在9月及11月兩場全國賽事中， 陸續拿下兩座個人賽冠軍獎盃，成績一鳴驚人。林育丞同學表示， 自己能進步這麼多， 要感謝蕭惠珊及袁振傑教練不放棄任何一位同學， 頂住外在所有壓力，全心栽培柔道選手，才能有今日的成績。此外， 陳俞如與賴雪盈兩位五年級女同學，練習柔道不到一年的時間， 在本次個人賽事中拿下1銀1銅，成績令人驚艷。 但她們不以此為滿足，期待自己下次奪冠。因為她們相信自己， 只要不緊張、全力拼，就有機會贏。如此拼戰精神，令人佩服！