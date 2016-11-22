子宮頸癌疫苗打了沒？ 竹縣補助國一女生免費施打

根據衛生福利部國民健康署104年十大癌症死亡資料統計，台灣104年有3,356人罹患子宮頸癌（等於平均每月約有279人經醫生診斷罹癌），亦有661位女性死於子宮頸癌，為台灣女性癌症死亡率第七位，足見子宮頸癌對於女性有極大的死亡威脅，預防工作不可忽視。

為全面照顧女性健康，新竹縣政府去（104年）年起，針對縣內國中女學生於校園全面免費施打人類乳突病毒疫苗（簡稱HPV疫苗），因該疫苗政策受到各界肯定，今年延續辦理，希望藉由免費疫苗接種來提升竹縣女性對於子宮頸癌預防的意識，讓女孩們未來健康免「頸」張。

新竹縣政府衛生局宣告自105年12月1日起，新竹縣國中女生免費施打四價子宮頸癌疫苗開跑。新竹縣長邱鏡淳表示，自去年全面施行公費人類乳突病毒（HPV）疫苗施打政策後，嘉惠縣內超過8,000多名國中青少女，家長滿意度達87%，施打率高達89%，更有93%贊成持續推動此政策。

衛生局殷東成局長表示，女性終其一生約有 8 成的機會感染HPV，若反覆感染，就有機會變成子宮頸癌，且隨著近年社會風氣開放，女性初次的性行為年齡下降，子宮頸癌前病變亦有逐年下降的趨勢，因此對於子宮頸癌的防範更顯重要，而四價HPV疫苗，對於子宮頸癌、生殖器疣、及外陰與陰道癌等病變有極佳的保護力，唯人類乳突病毒（HPV）疫苗須於6個月內完成3劑的接種。即第2劑及第3劑分別在第1劑接種後的2個月及6個月後施打，才能達到完整的保護效果。

婦產科醫師陳建銘提醒民眾，子宮頸癌是少數可以透過疫苗防範於未然的癌症，而尚未有性經驗的少女最能發揮疫苗防預效果，現在接種才能避免未來人生正在起飛時，陷入子宮頸癌的困擾當中，陳醫師也補充說明HPV疫苗的安全性，據家長滿意度調查顯示，大多數的不良反應皆屬輕微至中等程度且為時甚短，若因此擔心不良反應的發生而不適時接種，反而將錯失預防時機。

另外，子宮頸癌初期幾乎沒有症狀，提醒只要有過性經驗的女性最好每年做子宮頸抹片檢查，因為若出現不正常出血或性行為後出血、後背疼痛（因腫瘤引發腎水腫或坐骨神經痛）、下肢水腫等症狀，大多是癌症第3或4期。