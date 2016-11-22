聯合國需不需保障 LGBTI 人權？ 各國角力

聯合國首度指派一位人權調查員，協助調查、捍衛世界各國同志與跨性別者權益，免於一切暴力、歧視。非洲國家意圖杯葛這項指派，但失敗了。

根據英國《衛報》報導，由47個會員國組成的聯合國人權委員會，九月委任泰國人權專家Vitit Muntarbhorn為獨立調查員。他將有三年的時間調查各地對於女同志、男同志、雙性戀、跨性別和雙性人族群的人權侵害，發掘根本原因，並嘗試阻止。

對此，非洲國家不尋常地在聯合國大會第三委員會（社會、人道及文化委員會）提出決議文草案，極力要求各國再商討此項委任的合法性。

他們認為，調查員的工作應立即停止。波札那駐聯合國大使 Charles Ntwaagae表示，「人權委員會的行為干預國家內部事務，偏狹關注人們的性傾向、性行為，忽略其他基於種族、宗教、性別等歧視問題也一直存在。」他也補充，指此舉也不利於推動其他經濟發展、種族主義等更重要的議程。

美國駐聯合國副參事Sarah Mendelson回應，「人權委員會長期致力於各項人權保障，不單是性傾向議題。」「聲稱指派案不合法，只是非洲國家阻擋的藉口。」

最終，西方國家成功提出修正案阻擋非洲國家草案。第三委員會於週一（21日）通過修正案，94票同意、3票反對、80票棄權，將不更動同志人權調查工作。

哪些國家反對？

俄羅斯及埃及，代表伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）57個成員國發言，指出他們不承認Muntarbhorn的委任，也不會配合調查。英國則大力呼籲各國與調查員合作。

根據一份去年的聯合國人權報告，「同性戀」在至少73個國家中是有罪的。同志人權議題在聯合國引起熱議。

2014年，時任聯合國秘書長潘基文表示，聯合國承認旗下所有員工的同性婚姻，允許他們獲得聯合國保障。俄羅斯去年一度阻撓但失敗，沙烏地阿拉伯、中國、伊朗、印度、埃及、巴基斯坦、敘利亞等43國與俄同一陣線。

今年二月，非洲國家團體（African Group）、伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）等國抗議聯合國發行郵票。當時聯合國發行六款郵票，推動LGBT 平權。

六月時，有51個伊斯蘭國家阻擋11個同志、跨性別組織參與聯合國終結愛滋病會議，引起美國、加拿大、歐盟同聲譴責。