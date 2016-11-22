復航14時召開記者會 不會聲請破產

復興航空今（22）日停航，復興航空今天上午9時召開臨時董事會決定公司未來走向，下午2時舉行記者會向社會大眾說明。發言人劉忠繼表示，未來走向一切視臨時董事會的決定，目前資產大於負債，不會聲請破產；但業界人士認為，林家可能全面退出經營層。而交通部及民航局都表示，已有最壞打算，並做最萬全準備，務必確保所有旅客權益。



旅行社21日上午就發現復興航空訂位系統已鎖死，復興航空原本對外說法是訂位系統有問題，之後又緊急通知旅行社，因航班調度，全天訂位鎖死，讓外界感到不尋常。



復興航空21日晚間發布聲明指出，22日停航一天並召開臨時董事會後向社會大眾說明處理方式，旅客可辦理退票全額退費，預計45天內退費。



交通部民航局發言人方志文表示，復興航空以無預警方式停飛，影響旅客權益，民航局將重罰。

台灣證券交易所董事長施俊吉指出，監視部已掌握資料，復興航空內部人盤中賣股，有明顯內線交易情形。金融監督管理委員會已會同法務部展開相關調查。

復興航空下午宣布停飛，不過資訊處理過程卻處處瑕疵，台灣證券交易所繼針對未在期限內召開記者會開罰後，再因資訊澄清不完備再罰新台幣50萬元，罰款達150萬元。



證交所表示，媒體早上報導興航即將停業，興航卻未在期限內召開記者會說明，先罰100萬元，後因13時24分發布重大訊息否認營運流言，卻又在20時16分再發重大訊息公告明天停航1天，顯示澄清資訊作業不完備，造成股價大幅波動、影響投資人權益，再罰50萬元。

由於可能涉內線交易、禿鷹不法行為，北檢21日深夜分他字案偵辦，除了前往櫃買中心調閱資料外，檢察官今（２２）日凌晨1時許傳訊復興航空董座林明昇、總經理劉東明和財務長楊炫儀3人到案說明，偵訊約3小時候，於清晨4時許全數請回。