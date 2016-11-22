義美環境保護基金會捐款台幣一百萬元給國際珍古德協會

義美環境保護基金會於週一(21日)在台北捐出台幣一百萬元給國際珍古德協會(The Jane Goodall Institute)。

義美總經理高志明代表義美環境保護基金會做這項捐款。他說珍古德博士是在義美食品創立的同一年出生，因為這樣的機緣，特別感謝她40 年來對台灣動物保護的貢獻。剛好聽說她這次的台灣之行，所以特別以義美環境保護基金會的名義捐款給她的協會。

義美環境保護基金會自創立以來已對台灣的環境和動物保護做出相當多的貢獻。舉例而言，在動物保護方面，義美特別專注於瀕危物種，像是綠蠵龜和台灣黑熊的保護，因此也曾捐款給台灣黑熊保育協會。

1960年，26歲的珍古德抵達了東非的坦葛尼喀(Tanganyika)湖邊，著手研究當地的黑猩猩族群。雖然那時候的社會中未曾聽說讓一位女性隻身前往非洲森林探險，但這趟旅程對珍古德來說卻是完成她年幼時的夢。

珍古德於1977年創設珍古德協會以進行野生物的教育及保育研究計劃，並進一步地支援野生黑猩猩的研究。

珍古德協會相信世界的未來掌握在年輕一代的手中。秉持這樣的理念，1991年在東非坦尚尼亞(Tanzania)，由珍古德博士與非洲當地16位高中生組成根與芽小組。

根與芽計畫的使命在於加強對一切生物的尊重與關懷，促進不同文化以及信仰的理解，並鼓勵人們採取行動，讓動物、環境以及彼此的世界更加美好。

根與芽計畫發展迅速，截至2014年，成立根與芽小組的國家已經超過120個，全世界共有超過12,000個小組成立，而台灣就已有840多個。

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在餐會的致詞中，珍古德鼓勵年輕人要勇於追求夢想。她說在她十歲時想去非洲研究猩猩的夢想，雖然在當時是很不實際且常被取笑的想法，但在她母親的支持下，終於夢想成真。

她說她擔心美國在川普當選總統後，可能被貪婪所淹沒，並說川普說過要放棄總統薪水，所以她希望他能把他的總統薪水捐給珍古德協會，做一件好事。

她也利用這個機會喚起人們對於人類殘酷對待動物的警覺性。她說人們吃肉的量越來越大，導致森林大量的砍伐。

最後，她呼籲所有愛護動物的人們和組織要團結起來並一起合作，相信能因此達成更多的夢想。她說：「如果我們團結起來，我們就可以改變世界。」