臺灣證券：「105年度上市公司業務宣導會」共11場次圓滿結束

本（105）年度上市公司業務宣導會自10月12日至11月18日止，共計辦理11場次，業已圓滿結束，總計約1,700名上市公司代表參與，現場反應熱絡。本次宣導主題包括包含重大訊息及訊息面暫停交易應注意事項與案例解說、資訊申報規範應注意事項暨會計師查核報告書重要修正、國內自辦法說會影音檔申報操作、近期法規修正說明及召開股東會應注意事項等。為服務各地上市公司，分別於證交所101大樓9樓會議大廳、新竹、臺中、臺南、高雄等地舉辦，臺北各場次均使用影音傳播網WebPro同步直播，便於使用者透過個人行動裝置連線即時收看，宣導會結束後並提供課程影片供上市公司線上觀賞。

臺灣證券交易所上市一部長官致詞時表示，目前共計830家上市公司，104年公告之重大訊息約2萬7千多則，點閱人數約有5千多萬人次，顯見重大訊息對投資人之決策至關重要。證交所冀藉由加強宣導及實務案例分享，讓上市公司相關業務人員能更熟悉重大訊息及資訊申報相關規定，避免因不熟悉相關規定或內部作業疏失，而發生違規情事。最後並提醒上市公司於重大訊息公開前，應踐行保密原則，揭露重大訊息時應掌握即時、正確、完整之原則，並注意內線交易規範，期達成證券市場資訊對稱及透明之目標。