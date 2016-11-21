臺灣證券：上週外資在集中市場賣超458.85億元

根據台灣證券交易所統計，上週（105/11/14~105/11/18）外資在集中市場總買進金額為1,118.49億元，總賣出金額為1,577.34億元，累計賣超為458.85億元，另統計自105年年初至11月18日止，外資總買進金額為5兆3,337.19億元，總賣出金額為5兆218.49億元，累計買超為3,118.70億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為10兆7,559.67億元新台幣，占全體上市股票市值的40.63%，較11月11日的10兆7,510.47億元新台幣增加49.20億元。

就個股部分比較：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：大同：買進65,193千股，賣出13,737千股，買超51,456千股。

第二名：中信金：買進128,701千股，賣出88,910千股，買超39,791千股。

第三名：中壽：買進72,811千股，賣出36,579千股，買超36,232千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進69,930千股，賣出138,730千股，賣超68,800千股。

第二名：統一：買進41,011千股，賣出88,106千股，賣超47,095千股。

第三名：中華電：買進10,406千股，賣出56,096千股，賣超45,690千股。