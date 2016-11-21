五藝雙溪 校園水噹噹

如果有5億元，你會想要什麼樣的校園？ 新北市雙溪國小用「五藝─音樂才藝、自然創藝、美學詩藝、 創客玩藝、秋藝秘徑」，找回雙溪原本的美，並於19日晚間6時舉 辦『藝見蝠・夢想溪』露天秋夜音樂會， 在雙溪河畔蝙蝠山下的校園，首先透過音樂藝文饗宴， 向眾人傳遞雙溪自然山水好藝境。

五藝的發想，源自一道圖書室走廊上的一道風雨牆。 這道牆阻斷了風雨，卻也阻擋住窗外蝙蝠山與青楓樹的自然美景， 也限縮整體閱讀空間的開展。 為了讓孩子能落實五官學習閱讀大自然，因此以「 減掉牆撿回雙溪自然美」的理念，結合「小毛蟹遇見幸”蝠”」 的校本課程，讓孩子見證從風雨牆倒下，變成藝境平台的過程。 學校也鼓勵孩子動手將在地常見的動植物燒成陶藝作品， 創造一個屬於自己家鄉元素的小毛蟹夢想廣場。

校友簡秀妍女士說，學校變得更美了！ 從風雨牆變成小毛蟹夢想平台， 從圖書室的玻璃屋就可以看到溪流對面的蝙蝠山。 圖書室閱讀老師舫蝶和李月貴志工阿姨都說，下課時， 可看見孩子化身雙溪的小毛蟹，恣意的在廣場上遊戲， 追逐著未來的夢。芷瑄說：「當我玩累了，可以在這裡休息， 看看對面的蝙蝠山。」吳惇弘說：「我可以在這裡讀書， 感覺很舒服。有時候會聽到紫嘯鶇的聲音，和都市不一樣」； 另外何定城和阮奕禎也說：「雙溪容易下雨，一下雨這裡就是泥巴！ 現在這裡不再是泥巴。」

渠思晉校長表示，雙溪本來就很美， 我們得想辦法找回雙溪原來的特色與美， 最重要的關鍵在於心和一雙欣賞美的眼睛。盧雅惠主任進一步解釋「 五藝雙溪」方案，分別是讓每個孩子都有「才藝」、 融入在地自然元素產生有溫度的「創藝」課程、並傳承淡蘭詩鄉的「 詩詞文藝風」、「創客玩藝術」及走讀雙溪「古道秋藝秘境」賞等， 讓孩子記得雙溪的美好，看見雙溪第3C。

19日的露天音樂邀請建國國小爵士樂團、 上林國小烏克麗麗社團及目前就讀台灣戲曲學院的學姐校友連子靚及 黃偲芸演奏國樂，還有陶笛、社區媽媽歌唱以及雙溪國小太鼓隊、 吟詩團隊、兒童才藝及雙溪民歌王子殷建勳。 年底前也會舉辦系列的藝文美學活動『重現淡蘭百年山徑美學講座』 、『雙溪書畫攝影展』。