血汗工廠又一樁！ 三星與Panasonic大馬代工廠剝削勞工

電器與科技大廠南韓三星電子(Samsung)與日本松下電器(Panasonic)遭指控，在馬來西亞的代工廠剝削勞工，在英國《衛報》追蹤報導後，兩大廠已著手進行調查。

《衛報》採訪30位替三星和松下電器工作的尼泊爾勞工，有些是由三星公司直接聘用，但多數是透過人力仲介公司進來的，他們爆料在三星和松下電器的馬來西亞廠生產線工作，遭到惡劣剝削，居住與工作環境尤其不佳。

所有接受《衛報》採訪的勞工都說他們付了高達1,000英鎊(近4萬台幣)的仲介費給尼泊爾的人力機構，以確保他們在馬來西亞的工作機會；並表示自己的護照在抵達馬來西亞後就被沒收，明顯違反馬來西亞就業法。儘管三星和松下電器都禁止沒收護照和收取仲介費等情事。

這使他們無法自由行動，也很容易遭到馬來西亞當局拘留，沒有護照，他們更難以逃脫，想要回國更要支付高達3到4個月薪資的鉅額賠款。三星的生產線勞工說，他們被人力仲介威脅，「如果不工作，或拿不出鉅額賠款而回家，就等著在馬來西亞埋葬吧。」

其餘勞工也認為自己被騙了，仲介利用大廠的國際名聲將他們騙進工廠裡組裝家電用品，一位在三星廠內製造微波爐的年輕人表示，「很辛苦，工作內容並非當初說的那樣，我也沒有拿到他們承諾的工資。」

松下電器勞工也指控，他們被迫每日工作14個小時，才能償還人力公司仲介費，有些人工作15個月都還不起，其中一位員工說道，「如果我能找到方法回去，我現在就會回去了，但我身上還背有龐大債務，我們這裡95%的人都跟我一樣情況。」

馬來西亞南部城市新山(Johor Bahru)的松下電器組裝廠員工表示，他們每個月只有133英鎊的薪資，相當於新台幣5千多元，員工表示，「我們知道自己的薪水低於最低工資，但又能做什麼呢？大家身上都還有龐大債務，必須工作三年才有辦法還完。」

《衛報》還報導勞工的居住環境，住在工業區旁狹小陰暗的屋子，14人擠一間潮濕發霉的房間，共用一間破舊廁所和兩間面對著廚房的淋浴間，工作環境也十分惡劣，連續12小時的勞動裡只有45分鐘吃飯，每2小時只有7分鐘喝水，有些人整天站立、沒有片刻休息，甚至一天工作12小時只能上廁所2次。

大廠回覆：已著手進行調查

三星和松下電器表示，他們已開始調查關於上述對馬來西亞生產線的所有指控。

三星總部發言人表示，「身為『電子行業公民聯盟』(EICC)的一員，我們始終遵守EICC的指導原則，在馬來西亞工廠直接聘僱外籍勞工的過程中，並未發現有任何違法情事，但一旦有任何投訴，我們將著手進行調查。」

發言人指出，「我們目前正對馬來西亞人力仲介公司進行調查，若有發現任何違法事宜，將會立即做出懲處與改善，並中止與不法工廠的合作。」

松下電器則透過郵件回覆《衛報》，「我們已經著手開始調查，對這項控訴十分嚴正看待，事實上，我們已發現一間合作廠商違反相關法令，將要求立即改善」，「我們要求所有合作工廠皆遵守企業社會責任，這些規範都清楚寫在合作契約中，不容許任何違反規範的事情發生。」

但馬來西亞的勞工人權團體指出，其實利用人力仲介公司尋找生產線勞工，已經是跨國公司在馬來西亞設廠的主要人力來源，只是這背後往往充斥著不人道的剝削事件。

馬來西亞的電器代工業佔了該國近35%的出口規模，但它對待外籍勞工的生產環境卻早已被國際社會盯上，2014年一份來自民間勞工監督團體Verité的報告指出，馬來西亞電器代工業有近三分之一的員工遭到剝削，要求外商積極改善企業環境。

人權觀察組織亞洲副主任羅伯森(Phil Robertson)說，「將勞工從尼泊爾引進馬來西亞是需要成本的，如果這些成本不能轉化在產品價格上，這些品牌大廠就會被認為是縱容剝削勞工的共犯。」