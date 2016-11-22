印度政府廢500、1000大鈔杜黑錢　怪事一籮筐

印度總理莫迪(Narendra Modi)為了杜絕印度嚴重的逃稅和洗錢問題，在11月初以迅雷不及掩耳的速度，一夜廢除印度盧比中的500元鈔票和1000元鈔票，在印度全國下一顆震撼彈，不只是對市場產生影響，一些光怪陸離的社會新聞也開始浮上檯面。

政策宣布一天後，由於來源不明的1000元鈔票已經形同廢紙，一名居住在浦納市(Pune)的拾荒老婦竟然在垃圾場撿到滿滿一個塑膠袋的1000盧比鈔票，仔細一算竟然有52張千元鈔票，整整5萬2千盧比的現金就這樣躺在垃圾場裡，令她十分訝異，隨後通知了回收廠老闆，後者則立刻報警處理。

這些新聞中也有很無厘頭的，比如說這則跟搶劫有關係的就是如此。

14日，一名居住在大諾伊達(Greater Noida)的建築工人Vikas Kumar工作到深夜，晚間11:00左右從工地後獨自在街道上走著，兩名飛車搶匪隨後接近他，搶走他的錢包。

然而，搶匪回到家後並沒有因為大賺一筆而慶祝，而是在隔天返回搶劫處，把錢包丟還給Kumar，原因是因為錢包裡面僅僅裝著大量500盧比的鈔票而無法使用所致，搶匪甚至在歸還錢包時甩了Kumar一巴掌，指責他沒有在錢包裡面放些100盧比鈔票是不對的行為。

當地報紙指出，總理的政策究竟能不能阻止國內的黑錢交易和逃稅問題，效果依舊不得而知，只是對於Kumar而言，或許真的獲益匪淺。