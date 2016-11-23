〈時評〉大陸踩線團是來分裂台灣



中國大陸踩線團抵台，行程鎖定國民黨執政的八縣市，對於民進黨執政的區域，形同跳過，這個名義上要帶動台灣觀光的踩線團，根本就是劈腿團，目的是在分化台灣內部的團結。



對岸的這項統戰策略，是精心設計、有跡可循。從民進黨上台後，中共官方開始限縮來台旅客的人數，目的是重創台灣的觀光產業，拖累台灣經濟，迫使台灣人民走上街頭，將矛頭對準民進黨政府。



觀光產業民怨四起後，原本扮演幕後黑手的中共官方，此時卻化身為救世主的模樣，直接邀請藍營執政八縣市的首長，前往大陸參訪，並商談農特產品登陸行銷，以及陸客來台觀光事宜。



洪習會登場過後，雙方更進一步確立了時間點，規畫在年底前就會陸續上路。如今，大陸的踩線團正式抵達，來台探路，而且兌現承諾，都以藍營執政的縣市為主，擺明了要給民進黨政府和綠營執政縣市難堪。



這個情況確實會帶給綠營縣市不少壓力，因為當陸客一批批來台後，都是在藍營縣市消費，途經綠營地盤卻不入，勢必會造成商家反彈，進而要求民進黨中央和地方政府拿出解決辦法。



這種做法不正是分裂台灣？願意向中共低頭的人，就有糖吃，但不願於屈服於中共的人，連一杯水都沒得喝。更惡劣的是，這些卑劣的手法，都是中共的陽謀，偏偏在台灣內部就是有人要配合。



其實，中共沒看清楚的是，一旦操作過頭，反彈只會更大，因為藍營縣市的人口，遠遠比不上民進黨執政縣市，當中共刻意撕裂台灣內部的同時，只會引起其他人的反感，這群人可能還占絕大多數。



因此，當中共動作愈多，台灣社會就會愈認清楚，對岸的本質，就是要讓台灣垮台。

（作者李平華，資深媒體人）

