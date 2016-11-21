轉移性腫瘤有解了！新型免疫治療抗癌成功！

癌症病患發生腫瘤轉移的機率高，常見受侵犯的器官包括肺部、肝臟、腦部及骨頭等，癌症一旦發生轉移，特別是無法進行根治性手術的癌症，治療就很困難了，治癒機會也會大大降低。

58歲的李先生是一家工廠的老闆，長年往返印尼經營工廠，工作勞累，9年前在例行性的健康檢查發現罹患了混合性肝細胞及膽管癌，因此接受了多次血管栓塞及標靶藥物治療。今年初李先生出現腹部疼痛，檢查發現腫瘤已復發並轉移到淋巴腺及腹膜，已經無法接受換肝治療，李先生感到非常的絕望，認為自己的生命即將走到盡頭，必須要和自己一手建立的工廠永別。然而李先生輾轉得知林口長庚醫院正在進行新型免疫治療，他不願放棄任何一絲希望，便前來腫瘤科詢問最新治療機會。經過詳細檢查與審慎評估後，便開始使用新型免疫療法。經過每兩週一次的抗腫瘤新型免疫藥物治療並搭配質子治療後，已經轉移到全身的腫瘤幾乎全部消失，除了身體感到疲倦以及輕微掉頭髮外，並無任何嚴重副作用。因此在李先生身體狀態穩定之後，他向醫生告假，搭機前往印尼視察工廠業務，回診時激動地跟醫師坦白，他從沒想過自己還能夠回到印尼，並且得以繼續經營自己費心多年，現在已經茁壯的工廠。李先生目前持續於門診接受治療及追蹤。

67歲黃先生的左腳趾頭有一個已存在10年但沒有任何異樣的腫塊，然而5年前這顆腫塊突然變大，且顏色變得深淺不一，邊緣呈現不規則狀，經檢查後確診罹患了最惡性的皮膚癌---黑色素癌。黃先生經歷過多次的化學治療及免疫激素（介白素-2）治療，腫瘤仍持續變大，更轉移到淋巴結、肝臟及骨頭。後來林口長庚醫院腫瘤科醫師告知黃先生目前有一種新型的免疫治療，在國外已有報導能夠延長黑色素癌病患的壽命，且黃先生符合治療條件，因此建議他接受免疫治療。黃先生起初不願意接受免疫治療，但他的血紅素一直低於標準，感到頭暈、全身不適，嚴重影響日常生活，也不適合再做化學治療，因此重新考量後決定採納醫師建議，於今年1月開始接受治療。治療後第一次療效評估，就發現多處腫瘤有明顯縮小，目前為止黃先生已經接受過19次的新型免疫藥物治療，原本20幾顆的腫瘤已經消失殆盡。治療期間除了皮膚出現白斑外，並無任何嚴重的副作用。目前黃先生已經體力恢復，還能夠與家人一同登山，仍持續在門診接受免疫治療及追蹤。

60歲陳先生自年輕時就有抽菸習慣，雖然後來戒菸成功，卻在6年前發現罹患鱗狀細胞肺癌，接受多次化學治療及放射線治療。今年初由於疾病惡化腫瘤發生轉移，經評估後加入臨床試驗，接受新型免疫藥物治療，目前為止共接受過17次免疫藥物治療，評估發現腫瘤縮小，先前覺得呼吸不順的情形也有明顯改善。治療期間除了皮膚出現紅疹外，並無其他嚴重的副作用。陳先生目前仍持續在門診接受免疫治療及追蹤。

此一新型免疫治療是利用藥物活化自己的免疫系統來對抗癌症。目前台灣衛生福利部已核准三種新型免疫治療藥物，可以使用在第二線非小細胞肺癌及黑色素癌，而美國也核准使用在第一線肺癌、腎細胞癌、何杰金氏淋巴癌、鱗狀上皮頭頸癌及泌尿道癌。其他適應症仍在研發中，目前國內有許多臨床試驗進行中，包括胃癌、肝癌、泌尿道癌、乳癌、膽道癌、卵巢癌等，長庚醫院使用新型免疫治療已超過百位患者，患者可以諮詢醫師是否適合使用免疫治療、使用何種免疫治療以及相關注意事項，例如患者若本身有自體免疫疾病較不適用，另外B肝帶原者需特別注意藥物引起的肝臟毒性。

有別於傳統化學治療會造成如噁心、嘔吐、掉髮等副作用，新型免疫藥物也可能產生免疫相關副作用，嚴重者甚至可能致命，需要仔細觀察與適當照護，因此，林口長庚醫院「免疫腫瘤學卓越中心」提供多科別團隊的專業照護。今年10月更增設免疫諮詢門診，由專責醫師及護理師提供患者詳盡專業醫療自費諮詢，包括新型免疫藥物類型、療程、效果、副作用及費用等，幫助患者了解免疫療法及免疫副作用。

新型免疫治療提供末期或者轉移性癌症患者一個新的治療契機，病患可以有其他治療方式及改善生活品質的選擇，甚至有機會能夠長期存活。