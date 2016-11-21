美國再爆食安危機！Sabra又有商品被召回

繼藍鐘冰淇淋和好市多的雞肉沙拉，美國境內再爆李斯特菌風暴，一間專門生產中東食品的公司「Sabra」，於19日發出聲明表示，旗下多款鷹嘴豆泥商品疑似遭李斯特菌感染，該公司已預防性自願下架。

美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration, FDA）也發出聲明說明，Sabra的工廠設備在李斯特菌測試中呈現陽性反應，受影響的範圍為11月8日前製造、保存期限到2017年1月23日的商品。不過疑似遭汙染的品項不包含有機鷹嘴豆泥、酪梨、莎莎醬和希臘優格沾醬。

雖然市面上尚未有任何一款商品被驗出李斯特菌，但Sabra保守起見已全面回收該期間的商品。並表示若有任何一位消費者受到影響可與他們連絡，公司將會以優惠券做為補償。

早在2015年4月Sabra旗下商品也曾遭李斯特菌感染，當時全美召回3萬罐左右的經典鷹嘴豆泥。

Sabra 為一間專門生產中東食品，以及擁有猶太食品認證的食品品牌，旗下商品包含鷹嘴豆泥、茄泥沾醬和地中海莎莎醬等，總公司位於紐約州的白原市，而在維吉尼亞州、加州和紐約皆設有工廠。

李斯特菌可以在很多食物中找到，包括球芽甘藍、醃製肉、煙燻海鮮、乳酪、未殺菌的生乳。通常潛伏期為3至70天，主要影響老年人、孕婦、新生兒及癌症患者等免疫力差的族群，致死率為20%至30%。一般人感染後的症狀多為發燒、腹瀉，免疫力差的人可能高燒、肌肉痠痛、頭痛、併發腦膜炎、混亂抽搐，孕婦更會因此流產。