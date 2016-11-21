盧安達大屠殺22年後 天主教會首度公開道歉

中非盧安達的天主教會昨(20)日首度對1994年種族大屠殺中，教會參與屠殺一事公開道歉，英國《衛報》報導，天主教主教團的聲明指出，「我們對於當年教會所參與的種種錯誤行為感到抱歉，我們代表所有教徒對所犯的一切形式的錯誤致上歉意，我們對於所有教會成員違反他們忠於上帝誡律深感後悔。」

聲明坦承，當年天主教會參與計畫、協助並執行大屠殺罪行，在這場1994年4月至7月為期100天的種族大屠殺中，約有80萬圖西族與胡圖族異議份子被胡圖族人屠殺，約佔當時全國總人口的20%。

事件發生後，當地教會始終否認教會是種族屠殺的共謀，表示那些犯刑的教會官員都是個人獨立行為，但根據倖存者的口供，許多人死在神父、修女和神職人員手中，而盧安達政府的資料也顯示，當年許多人就在尋求庇護的教會內身亡。

主教團的這項聲明，被視為盧安達種族和解的一大正向發展，聲明說道，「請原諒我們在國家內掀起的仇恨犯罪，以及種族原因造成的社會仇恨，我們沒有表現得像一家人，反而互相殺害。」

主教Phillipe Rukamba說，這份聲明正好在教宗方濟各宣佈的「慈悲禧年」最後一天發佈，教宗於去(2015)年宣佈，教會將從2015年12月8日至2016年11月20日慶祝「慈悲禧年」，鼓勵世界多一些慈悲、多一份和解和寬容。

研究盧安達大屠殺的研究員Tom Ndahiro說，希望這份教會聲明能讓盧安達更團結，「我很高興在聲明中，看到主教們對於無法阻止悲劇所做的道歉。」