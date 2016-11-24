世衛組織：茲卡病毒緊急程度降低但是危險性不減

世界衛生組織(WHO)在18日宣布，擴散超過50個國家的茲卡病毒已經不被視為國際性的公衛危機，不過官方仍然強調，危機程度的降低不代表各國可以忽視茲卡病毒的危險性，並表示茲卡病毒的危險性依舊會對國家公共衛生安全造成一定程度的威脅。

二月時，世界衛生組織為了瞭解茲卡病毒爆發地巴西頻繁出現的小頭症問題，將茲卡病毒標記為「國際緊急狀態」，屆時，世衛組織尚且未能證明這個由蚊子傳遞的病毒，是當地因為小頭症和腦發展不均而導致出生率下降的元兇。

WHO緊急委員會主席David Heymann在評論茲卡病毒時，認為這是一種以蚊子為媒介，「影響重大」且「長時間」的威脅，在日內瓦的記者會上，副主席Peter Salama則指出茲卡病毒雖然逐漸退燒，但是這種季節性病毒勢必將在某天捲土重來。

組織在官方推特上推文，告訴所有鬆了一口氣的國家這並不是結束，要求各國準備好，加強預防和檢驗措施，以及對人民的關懷、照護等措施。

藉由降低緊急程度，世界衛生組織將目標從短期的遏止轉往長時間的抗戰，希望可以幫助中南美和加勒比海地區深受茲卡病毒所苦的國家，脫離為病毒所苦的困境。

在美國，地區性大規模的流行僅在邁阿密地區出現，不過，全國大概4000起的疾病通報案例是源自於旅遊；除此之外，全球大概有30個國家傳出出生率下降的災情，光是在發源地巴西一地，就有超過2100起神經系統障礙的案例，而只要有病媒蚊埃及斑蚊的地區，就可能會爆發茲卡疫情。

大部分感染茲卡病毒的病患並不會有什麼明顯的症狀，可能出現發燒、起紅疹甚至是關節疼痛等情形，不過孕婦感染病度可能會造成胎兒罹患小頭症，一種頭骨發展不全甚至足以影響智力的疾病。