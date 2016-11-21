義大利憲政公投危機：世界廚神威脅出走

義大利即將於下(12)月4日舉行修憲公投，這場修憲公投的重要性媲美英國脫歐公投，但這項危機竟然也延伸到料理界，名廚Massimo Bottura揚言若公投失敗，他將出走義大利。

英國《衛報》報導，義大利名廚Massimo Bottura在摩德納(Modena)的餐廳Osteria Francescana今(2016)年6月才剛拔得「全球50家最佳餐廳」的頭籌，被譽為美食界奧斯卡獎的獎項評選為「全球最美味餐廳」，Massimo Bottura是第一位榮獲此項殊榮的義大利廚師，這家摩德納餐廳在2013年和2014年已經在榜單中分獲第二、第三名。

Bottura深信這場憲政公投若失敗，將造成義大利政治體制的混亂，表示若屆時公投未過，他將不惜一切離開義大利。

義大利將於12月4日舉行修憲公投，公投內容是總理倫齊(Matteo Renzi)所提出的降低參議院權限，將參議員數量從315名減少到100名，參議員由目前的直接選舉改為各地方政府選任代表產生，並限制參議院解散政府的權力。此舉是為了弱化立法權，以提振執政效率。

屆時若公投沒過，民粹勢力恐將主導政壇，不只倫齊承諾下台、解散國會，由於義大利與德、法為歐盟的原始倡議國，又是歐洲第三大經濟體，將進一步造成歐洲分崩離析的可怕後果，嚴重性可能超越英國脫歐。

Bottura表示，這場公投已經不只是政治議題，而是文化議題，「這牽涉到『在義大利，所有事情都無法完成』的想法，如果這種想法繼續存在，這個國家就完了。」而憲政公投是這項難題的解方，公投被視為能替這個世界上最大又花費最昂貴的政府之一帶來政治穩定與行政效率。

然而，已有許多選民決定藉由這場公投，表達他們對現任總理倫齊的不滿，同為民主黨的Miguel Gotor抨擊，政府的優先政策應該是先創造國內就業機會，其次才是處理行政官僚問題與打擊貪腐。

Bottura說，若倫齊輸掉這場公投，他將「感謝這個國家所給予的」，並關閉他在摩德納(Modena)的餐廳，在紐約另起爐灶。

現已有聲音認為，倫齊的下台將帶來歐盟的另一場動盪，給予義大利新政黨「五星運動」(Movimento 5 Stelle)下屆選舉的大好機會，厭倦政客的貪瀆與老派作風，義大利選民已有三分之一轉投反歐盟的「五星運動」。