水刑護國！ 美副總統潘斯言論惹議

在許多反對川普的美國人眼裡，準副總統潘斯(Mike Pence)或許是更糟的消息，HBO脫口秀節目主持人約翰奧利佛(John Oliver)更是在節目上，以「感覺好像是1960年代的人，實際上來自於1660年」嘲諷潘斯思想守舊，不過其中最具爭議性的，就在於他對「坐水凳」的態度。

在選舉後的第一次訪問中，潘斯毫不諱言地指出，川普主政下的美國政府不會排除使用這種審訊方式，引起輿論譁然。

坐水凳(Waterboarding)屬於水刑的一種，是利用一張特殊設計的長凳，讓犯人呈現腳高頭低的姿態坐著病故定期手腳，再蓋上布的頭部持續澆水，讓犯人產生溺水的錯覺從而招供的審訊方式，由於並不會在身上留下明顯的傷口，美國政府一直到2006年布希政府禁止該刑求方式為止，一直都有在使用。

這種審訊方式算是遊走在「刑求」的邊緣，美國中情局則堅持坐水凳僅能算是「極限審訊」(enhanced interrogation techniques)，而不屬於刑求，美國人權團體依舊長期抗爭，要求政府不得使用這種手段。

潘斯表示，儘管他知道許多人會反對這項政策，他依舊相信，新政府如果要保護美國人民免於受到激進伊斯蘭主義的傷害，就勢必要用到這項手法，不過他尊重反對者的意見，他同時也說，川普對於恢復坐水凳的承諾，絕對言出必行。

川普在選舉前一次俄亥俄州的造勢大會上，言之鑿鑿的指出，他不只會恢復坐水凳，還會進一步允許「其他審訊方式」，因為「只有白癡才會覺得這些刑求方式沒有用」，要求反對者不要自己騙自己，而面對刑求無效的質疑，川普語帶諷刺地用「反正他們活該被刑求」反唇相譏。

他是認真的，因為他新指派的中央情報局(CIA)局長Mike Pompeo曾經替刑求辯護，更直稱那些刑求者是「美國的英雄」。

不過，共和黨內部可能對這項政策抱持疑慮，並以在2008年擔任共和黨總統參選人的資深共和黨員約翰·馬侃(John McCain)為代表，他在越戰期間被北越軍隊拘禁刑求的經驗讓他無法贊成水刑。

馬侃在週日於加拿大舉辦的哈里法克斯國際安全論壇(Halifax International Security Forum)上直言，他不管新的美國總統想要幹嘛，只要扯到水刑，答案就是堅決的一個「不」字，只要那些人敢做，他保證一分鐘內就會讓「行刑者」上法庭。

在2014年一次參議院情報委員會的調查指出，在觀察CIA提供的審訊紀錄後，發現CIA所謂的極限審訊對於獲取情資幾乎沒有任何幫助，或是幫助極為有限，除此之外，毆打和單獨拘禁這兩種常見的刑求手段也屬於無效的方式。

潘斯在週末前往觀賞百老匯音樂劇〈漢彌爾頓〉(Hamilton)時，劇組人員在台上脫稿演出，譴責潘斯充滿歧視性的價值觀，甚至「衷心希望潘斯在觀賞完音樂劇後能學習到美國真正的價值」，觀眾隨後將潘斯「噓」出劇場，潘斯本人則表示，他尊重這些人的言論，因為「這就是自由」。