台灣企業永續奧斯卡 2016TCSA環境永續績優企業大放光芒

由「台灣企業永續學院」負責辦理的第九屆「台灣企業永續獎」(TCSA)頒獎典禮暨高峰會將於23日隆重舉行，透過諸多績效獎項評比在環境永續議題上表現亮眼的企業，值得鼓勵與喝采。

由「台灣永續能源研究基金會」(TAISE)新成立之「台灣企業永續學院」辦理第九屆「台灣企業永續獎」(TCSA)，歷屆參獎企業總計173家，其營業總額佔我國GDP比值88.12%，足證企業對永續議題之重視。

在「永續水管理獎」部分，表彰在節約用水、水資源循環利用及再生水等各方面有亮眼成績的企業，本年度獲獎者為友達光電股份有限公司、台灣積體電路製造股份有限公司、中國鋼鐵股份有限公司、聯華電子股份有限公司與群創光電股份有限公司。

在「氣候領袖獎」部分，表揚因應氣候變遷而展現卓越減緩或調適績效之企業組織，由台達電子工業股份有限公司、中華航空股份有限公司、台灣積體電路製造股份有限公司、中國鋼鐵股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、聯華電子股份有限公司、佳世達科技股份有限公司、日月光半導體製造股份有限公司及台灣水泥股份有限公司雀屏中選。

而在「供應鏈管理獎」部分，嘉勉建置永續供應鏈管理並兼顧環保(Eco-friendly)、人權(Human-rights)與治理(Governance)之企業組織，獲獎的有台達電子工業股份有限公司、聯發科技股份有限公司、中華電信股份有限公司、華碩電腦股份有限公司、日月光半導體製造股份有限公司、英業達股份有限公司、統一企業股份有限公司與中國鋼鐵股份有限公司。

獲獎企業於環境永續與節能減碳的投入與努力，與其在環境保護、珍惜資源、價值鏈共榮與供應鏈績效上的精進作為，足為業界楷模，值得大家給予掌聲及鼓勵。

此外，學院亦多次舉辦初階與進階的企業永續菁英培訓課程，本年度邀集包含專家學者在內的228位各領域專業人士擔任志工評審，藉由客觀、公平、公正、嚴謹的評選流程，以正向鼓勵的力量推動企業落實社會責任，並邁向永續發展。