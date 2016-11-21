故宮晶華廣式火鍋「打邊爐」冬季溫暖上市！

時序入冬，熱呼呼的鍋物料理最能溫暖消費者的胃！故宮晶華為了讓消費者滋補驅寒，即日起至2017年2月28日，特別推出冬季限定廣式火鍋--「打邊爐」；主廚們親自研發出無窮回甘、食而不膩的湯頭，搭配嚴選的頂級海鮮、肉品、手打丸與當令時蔬一起烹煮，涮出讓人無法抗拒的極鮮滋味。

以提供廣東料理為主的故宮晶華，此次推出正宗廣式火鍋，餐廳總監楊惠曼表示：「火鍋在廣州被稱為打邊爐，是守在爐邊涮食物之意，因為涮料的動作會左右敲打到爐邊，發出鏗鏘的聲音，因此廣東人又稱火鍋為『打邊爐』」。

故宮晶華選用了保溫效果最佳的砂鍋，來烹煮天然蔬菜及川味麻辣兩種湯底；天然蔬菜鍋中不加任何人工味精，僅用新鮮甘蔗及大量的蔬果來烹煮提味，讓嚴選的食材在您的口中不斷回甘，享受食物最原始的鮮甜味道！喜歡吃辣的饕客們也有香麻順口的選擇，川味麻辣鍋的湯底一樣是用新鮮甘蔗及多種溫補中藥小火溫燉，調配出溫順、微麻、不嗆辣的湯頭，讓您在咀嚼吸飽麻辣湯汁的鍋中物時，還能享受它在您口中不斷散發出的濃郁香味。

除了美味的湯底之外，對於鍋中物的挑選，故宮晶華也十分講究，特選的海鮮（鱻中鮮）有來自日本的象拔蚌、當季肥美的處女蟳、時令鮮魚；肉品（撥霞供）有無骨肥牛、松阪豬、梅花豬及羊五花；新鮮現做的手打丸（樂咕咚），有牛肉、花枝以及鮮蝦等三種選項，口感彈牙，內餡扎實，每一粒丸子，都經過主廚15分鐘的彈打，將空氣全打出後，創造扎實彈牙的口感！(鮮蔬葷)則是嚴選新鮮、當令蔬菜，讓消費者吃起來完全沒有負擔，而且能夠透過「打邊爐」的湯頭，品嘗到食物最原始的美味。