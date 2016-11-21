APEC峰會落幕力抗保護主義  重拾自由貿易信心

2016年的「亞太經濟合作會議」(APEC)於昨(20)日在秘魯利馬正式落幕，各國領袖們發表共同宣言，矢言對抗全球保護主義、促進經濟自由貿易，承諾加強經濟體間的經貿互動。

《路透社》與《華爾街日報》報導，APEC內的經濟體產值佔了幾乎全球GDP的60%，APEC峰會領導人所做的共同宣言等於是向新任美國總統川普傳達，他們會持續推進全球自由貿易的進程，無論美國參不參與。

美國的新總統川普曾在選前大力抨擊美國的自由貿易協定，包括「跨太平洋夥伴協定」(TPP)，他認為錯誤的貿易協定只會讓美國的工作機會向外移，曾表示當選後將退出TPP；也曾表達若加拿大或墨西哥不答應重談條件，美國將退出「北美自由貿易協定」。他更表示，若中國不改變目前不公平的貿易規則，將對中國進口貨品課高達45%的關稅，引發世界兩大經濟體之間的貿易戰爭。

川普的這些政策讓長期推動全球自由貿易的美國大轉彎，讓這屆APEC會議一度不被外界看好，但APEC領導人一致希望能說服川普接受自由貿易帶來的好處，領導小組更在閉幕典禮上承諾，「我們致力於開放市場，對抗任何形式的保護主義。」

歐巴馬也在記者會上反擊，他已經可以預見一個較不宏偉的自由貿易協定，將美國勞工和企業拒之門外，作為總統任內最後一次出訪，歐巴馬感嘆的說，「若TPP無法繼續推動，就會降低美國在亞太地區的地位。」

儘管有些領導人認為，包含12國的TPP也可以在缺乏美國領導下繼續前進，但其他人認為不太可能，紐西蘭總理John Key就提議，或許在TPP做一些表面上的修改讓川普在不失政治面子又能轉而支持TPP。

另一方面，當美國TPP觸礁，正是中國極力推行「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)的時刻，這個不包含美國的區域貿易協定或許是亞太國家的另一種選擇，秘魯與智利就表達加入RCEP的意願，此時正是中國填補美國於亞太區域經貿權力真空的最佳時機。

前世界銀行經濟學家、秘魯總統Pedro Pablo Kuczynski表示，由於全球經濟與自由貿易的困境導致近期川普當選與英國脫歐，「這不只反應保護主義的興起，更是全球經濟進入艱困時刻的展現」，「我們必須向世界傳達出明確的訊息，自由貿易是對全球有利的。」

APEC峰會的領袖共同宣言說道，「我們鼓勵所有的區域協定都能對區域內所有成員保持開放、透明的心態」，「TPP與RCEP都可能帶領亞太地區通往更廣泛的區域貿易協定如亞太自由貿易區(FTAAP)。」

共同宣言指出，近年的經濟增長在不同國家與地區已有不同發展，各地的貿易不公平現象也在上升，主要原因可能是西方國家越來越偏向孤立主義，「儘管複雜的全球經濟環境持續限縮著各國經濟發展，這卻代表著可以在亞太地區重新打造一個有活力的、和諧與開放經濟體的機會。」