勵馨V-Men路跑 高跟鞋體驗女性處境

今天豔陽高照，新店溪畔天高雲闊，共有近四千人參加路跑。相較於往年的吶喊與激情，今年勵馨的V-Men路跑強調溫馨、幽默與生活化，並倡議男性釋放情緒，大方流下男人的眼淚。V-Men路跑分為5公里健康組與10公里挑戰組，一大早就有非常多熱情跑友攜家帶眷前來，進行完熱身操、並了解路跑路線與規則後，在起點集結開跑，不到半小時就有跑友抵達終點，大家情緒高昂的拍照歡呼留念。

今年V-Men路跑最特別的是有五個體驗區，分別是高跟鞋體驗、V-Men行動綱領、男性情感專區、大肚裝體驗、OBR（One Billion Rising,：10億人起義反暴力）體驗，OBR更與國際的反暴力運動接軌，現場除了邀請民眾穿高跟鞋走到行動綱領區唸出行動綱領，穿高跟鞋舉牌加拍照打卡外，情感專區也放置了3幅插畫家作品以及3則男性情感故事，提供民眾觀賞，並邀請民眾穿大肚裝體驗女性懷孕及小媽媽被歧視的處境。

勵馨基金會執行長紀惠容呼籲，每30分鐘就有一名女性申請保護令，每3個小時就有一名女性因為另一半對其施加暴力而上法庭，但是只要求男性不要當施暴者是不夠的，男性受害者的黑數和女性一樣多，因此性別平等運動也應該以男性為主體，鼓勵他們自在擁抱內在柔軟，坦然面對脆弱感受及感性情緒，不要再壓抑、強忍硬「ㄍㄧㄥ」，切斷了自己與他人的情感連結，因此勵馨也將在明年育成第一個男性組織，鼓勵男性開始說出他們的情緒與感受。

紀惠容表示，當社會系統性地透過情緒壓抑、只允許憤怒、男兒有淚不輕彈等等性別期待，一步步導致部分男性無法適當處理自己的心理傷害，甚至將傷害轉嫁到女性、兒童、性少數或其他男性身上時，唯有徹底翻轉暴力等於陽剛的性別刻板文化，教育男性擁抱內在小孩，並重新以男性為主體，以具有性別敏感度的方式，細緻地重新聆聽、理解、詮釋那些父權社會不允許男性訴說出來的經驗，才能真正消除暴力因子，創造性別友善的社會。