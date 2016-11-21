寒舍艾麗酒店 三周年慶感恩回饋【好設計・你決定】

「設計是一座溝通橋樑，讓我們擁有更美好的互動關係」，好的設計就像家人朋友般的存在，從過程學習到分享的美好及快樂，串接起彼此間的創意交流能量。寒舍艾麗酒店致力將生活融入藝術，結合Design Hotels™獨有的原創角度，邀請賓客發掘生活中的設計巧思。

寒舍艾麗酒店開幕至今將屆滿三周年，2016年12月1日至12月31日期間，響應品牌理念推出 【好設計・你決定】三周年慶祝活動，只要滿足「餐飲消費滿五千」或「入住國人住房專案」雙門檻之一，即贈「三周年紀念馬克杯及創意貼紙冊」，邀請賓客揮灑創意想像自由裝飾馬克杯，透過DIY創作定義自己的生活態度；上傳照片至寒舍艾麗酒店官方網站並標註「#GoodDesignYouDecide」或「#好設計你決定」，即有機會獲得「泰國普吉島The Naka」、「澳洲雪梨The Old Clare」及「香港The Mira」等世界各地Design Hotels™會員酒店三天二夜雙人住宿券等豐富獎項，讓設計不侷限在既有框架，激發出潛藏的無限創意，開啟人與人之間的分享交流樂趣！

感恩回饋三周年，寒舍艾麗酒店特別與民眾攜手為中華民國身心障礙者藝文推廣協會付出愛與溫暖，只要成功上傳「三周年紀念馬克杯活動照片」，即代表賓客捐出象徵三周年的「3美金」，幫助努力奮鬥的身心障礙藝術家追逐夢想、踏實圓夢。除此之外，館內餐廳亦推出感恩酬賓活動，凡憑身分證字號有數字「3」者至La Farfalla義式餐廳享用「平日自助下午茶」，即享優惠價，共同享受精彩歡愉的時刻！