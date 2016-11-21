歐洲聖誕麵包嘉年華 即日起限量推出

您可知在歐洲，有專屬於聖誕節慶的麵包嗎？而不同國家又有不同的聖誕麵包！「味覺的感動」烘焙坊特別聘請日本最具權威的天然酵母麵包大師—志賀勝榮來台擔任指導顧問，在今年聖誕推出歐洲最具特色的三款聖誕麵包，有歷經近48小時二段式發酵的「義大利．潘娜朵妮」、在德國有嚴格法律規範的「德國．史多倫」，以及法王路易十四的瑪麗皇后鍾愛的「奧地利．庫克洛夫」，三款聖誕麵包即日起限量推出！

「味覺的感動」烘焙坊，聘請日本最具權威的天然酵母麵包大師—志賀勝榮擔任指導顧問，這也是志賀勝榮唯一於日本海外擔任顧問與掛名的麵包店，店內則由在日本跟隨他多年的唯一台灣弟子Lisa回台駐點把關，遵循志賀勝榮使用自家培養的天然酵母發酵，每款麵包皆「混合2種以上麺粉以及2～3種天然酵母」，並運用大師研發的「18度18小時以上長時間發酵」、「高加水」技術烘焙出健康的天然麵包，深受台灣許多喜歡歐式麵包的人士喜愛。

隨著季節更迭，志賀勝榮老師也將麵包換上了新裝，表現屬於這一季的個性與風味，聖誕佳節更是一口氣推出歐洲三個國家（義大利的潘娜朵妮Panettone、德國的史多倫Stollen和奧地利的庫克洛夫Gugelhupf）的聖誕代表麵包，品嘗之餘，感受一下各國聖誕麵包風情與典故由來，別有滋味！