印度火車出軌至少120死 2010年來最嚴重事故

印度北方邦(Uttar Pradesh)昨(20)日凌晨發生快速列車出軌事故，造成至少120人喪生，另有200多人受傷，是印度老舊鐵路系統近年來最嚴重的災難，目前當局仍在調查肇事原因。

20日凌晨三時十分，一班掛有23節車廂、從東北部巴特納(Patna)開往中部印度爾(Indore)的快速列車，在行經坎普爾市(Kanpur)附近時，十四節車廂出軌，由於衝撞力道猛烈，導致車廂扭曲變形，許多乘客在睡夢中驚醒，部分車廂翻覆後，約有數百人困在其中，為救出乘客，搜救人員使用氣割機打開出軌車廂，並以起重機將車廂從鐵軌上移開。

根據「印度斯坦時報」(Hindustan Times)報導，死亡人數已增至120人，超過200人受傷，醫護人員說，傷者中有76人情況嚴重。救難人員目前仍在扭曲變形的列車殘骸中搜尋生還者，有些人還在殘骸中拼命找尋失蹤親友。

乘客庫瑪(Satish Kumar)回憶說，這班列車以普通速度行駛，但在途中突然停駛，然後又繼續啟動，接著就聽見碰撞聲。當他們爬出火車後，看到一些車廂已經脫軌，所幸他們的車廂仍在鐵軌上。

「我在凌晨三時十分突然醒來，接著感覺到震動，」就醫的倖存乘客阿邁德(Yaqoob Ahmed)表示，「當時列車猛然停駛，突然間人群壓在我身上，人人都在狂喊救命。」

由於印度正值結婚旺季，該班列車至少載了一批參加婚禮的親友團，準新娘古普塔(Ruby Gupta)逃過一劫，但手臂骨折，急著找尋不見蹤影的父親。

為此，印度總理莫迪推文哀悼說，他在得知這起慘劇後，心中之痛難以言喻。印度鐵路局次長辛哈(Manoj Sinha)則表示，這起事故可能是鐵軌損壞導致。

印度擁有全球第二大的鐵路網，每日運輸2,300萬人次乘客，但是鐵路系統大多為英國殖民時期所興建，由於路軌陳舊、年久失修，加上維修不良與人為操作不當，導致事故頻繁，每年高達1萬5,000人命喪火車事故。

這起脫軌事故是2010年以來死傷最慘重事件，當年在西孟加拉邦一班客運火車撞上貨運火車，造成146人喪生、逾200人受傷的慘劇。

印度總理莫迪(Narendra Modi)已誓言在五年內投資1,370億美元(約4.4兆台幣)，推動鐵路現代化，讓鐵路運輸更安全、迅速和有效率。