君鴻國際酒店 攜手家扶中心點亮天使樹

高雄85大樓「君鴻國際酒店」與南高雄家扶中心再度攜手舉辦年度慈善活動「天使樹」，這已經是君鴻國際酒店每年聖誕節前夕的重點活動，多年來不間斷的廣邀各界共同響應，目的就是要實現弱勢家庭孩子們的聖誕願望，君鴻國際酒店今年將募集500份的禮物，再次讓這些小朋友可以開心迎接聖誕節的到來，即日起至12月14日止，善心人士請蒞臨君鴻酒店一樓大廳或是酒店官網，即可送出愛心禮物響應本活動，讓他們能擁有溫馨難忘的聖誕節，同時也把愛心公益的精神，深耕於小朋友的心中。

高雄君鴻國際酒店表示，與家扶中心攜手發起這項公益活動，已經長達十多年了，並獲得社會大眾的熱情支持，期待透過這樣的活動，讓孩子們長大能延續傳遞這份愛，將來成為別人生命中的幸福天使，今年收集到的500個願望清單，已懸掛在飯店1樓大廳的天使樹上，有的小朋友想要一床棉被，為的是希望讓家人睡得更暖，或是想要一打鉛筆，拿回家與弟弟妹妹一起分享，更特別的是，還有小朋友只想要畫筆跟畫紙，因為家人平時很忙碌，他希望能將開心的事都畫下來，期待有一天可以與人分享，孩子們單純的心願，每年都吸引各界善心人士踴躍認養，往年甚至有許多民眾一次認養多張許願卡，只希望讓更多孩子感受到溫暖，這樣不求回報的愛心體現，十多年來已經點亮了數千個小小願望，每個孩子們的心願都等待著您的愛心支持，歡迎大家不分你我共襄盛舉。

即日起至12月14日止，前往君鴻酒店自行選擇許願卡，並將卡片及禮物寄送至南高雄家扶中心，或以每份500元認養交予飯店的1樓服務中心、39樓櫃檯以及全館餐廳結帳櫃台，即可參加本活動，飯店另外建立了天使樹認養活動專頁，號召熱心網友進行線上認養。在飯店官方網站的最新消息中，或至Facebook搜尋「85 Sky Tower Hotel君鴻國際酒店」即可了解相關活動辦法，如需進一步了解認贈方式，請洽詢『相信有愛 讓愛飛揚』圓夢熱線(07)566-8000。