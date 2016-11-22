台灣婚姻平權進展 《紐時》：同婚合法化進程亞洲第一

《紐約時報》18日發表一篇專欄，報導台灣有望成為亞洲第一個同婚合法化的國家，儘管仍不確定，但這一天可能即將到來。

《紐時》報導，同婚合法的法案正在立法院進行審查，將把台灣帶向婚姻更平權的社會，有些人甚至推測明年初就能正式通過，《紐時》更盛讚，台灣社會的政治氛圍從來沒這麼順利與平和過。

自蔡英文總統今(2016)年5月上任後，就表達出她對同性婚姻的支持，她所領導、在立法院佔多數的民進黨立委也對同性婚姻普遍贊成，有些城市更已正式承認同性伴侶的關係，今年5月高雄成為台灣第一個可以在戶政系統註記伴侶身分的城市，雖不具法律效力、無法登記在身分證及戶口名簿上，但這樣的帶頭作用，也讓台北市跟進，而11月，高雄也首發同性伴侶證，讓同性伴侶能在緊急時刻更方便聯絡，並加入醫療體系的保障。

《紐時》指出，在亞洲，台灣是對同志和其他特殊性向的人相對友善的地區，在有些亞洲國家如汶萊，同性戀行為甚至是違法的。

儘管推動法案的民進黨立委尤美女說，「目前台灣社會對同性婚姻的支持已經越來越蓬勃」，她有信心法案能在下個會期、明(2017)年2-5月通過，但如果失敗，在後續會期的通過機率就會很低，「儘管這次是最佳時機，反對的聲浪還是很大。」

立法院司法法制委員會17日排審俗稱「婚姻平權法案」的民法修正案，但最後在國民黨立委杯葛以及反對團體場外抗議下僅完成詢答，未能實質審查，最後委員會通過協商結論，在答詢後散會、不會逐條討論，並加開兩場公聽會，各黨團也同意所有草案版本都在本會期結束前，在委員會審查完畢、不會杯葛。