富比士雜誌：Uber其實可以不用急著離開台灣

交通部上周發函要求蘋果與Google Play下架Uber應用程式，更在上(10)月，立法院提案修法加重Uber的罰款金額至新台幣2,500萬元，顯然要逼Uber遵守台灣法令、或是直接離開市場，對此，17日Uber在官網上公開對總統蔡英文的聲明，呼籲蔡英文總統讓台灣人民討論並決定「車輛分享 (Ridesharing)」的商業發展空間。

​(延伸閱讀：路透社：台灣對Uber不友善 Uber上書蔡英文反擊)

然而，《富比士雜誌》(Forbes)的作家Ralph Jennings卻認為，儘管台灣政府對Uber從來都不友善，Uber其實可以不用急著離開，因為台灣是成長最快速的市場之一。自2013年進入台灣後，Uber已經擁有1萬名駕駛和100萬名用戶，誠如顧立楷的說法，「在台灣的確可以看到豐沛的成長力。」

Jennings認為，儘管Uber的公開信充滿憂愁，它仍大可不必擔心，因為目前台灣政府尚未有足夠決心將Uber逐出市場，Uber已經幫助台灣民眾賺更多錢，驅逐Uber可能影響蔡英文的選票，交通部也積極要求Uber與計程車業者合作。

再者，台灣還沒有單一機構能處理Uber離開後所遺留的應用程式、駕駛與用戶問題，讓強制驅逐Uber變得更困難。

政府不斷釋出的敵意恐讓Uber不得不與政府妥協，成立一家當地公司、保障駕駛安全、並誠實繳稅。文章引述公路總局的科技官員透露，「他們說會配合台灣法令，但從來沒有，導致雙方之間的溝通越來越困難。」

Duane Morris & Selvam law firm律師事務所的Christopher Neumeyer認為，「Uber的案例比較特別，是創新經濟威脅到傳統產業的生存，並挑戰舊時法規的適用性，因此雙方會產生衝突是在所難免，但只要能有實質討論，我相信最後仍會達成共識。」