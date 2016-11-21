路透社：台灣對Uber不友善  Uber上書蔡英文反擊

路透社報導，17日Uber在官網上公開對總統蔡英文的聲明，力勸台灣政府讓人民自由選擇是否接受Uber服務，是這間全球共享經濟服務公司與國家公權力對抗的最後掙扎。

自2013年Uber進入台灣市場後，衍伸出的消費爭議、行車保障與產業衝擊問題不斷，交通部上周發函要求蘋果與Google Play下架Uber應用程式，包括剛推出不久的外送服務UberEATS；而在上(10)月，立法院剛提案修法加重Uber的罰款金額至新台幣2,500萬元，令Uber不滿。

路透社報導，Uber在台灣以網路科技平台、而非交通運輸的名義登記營運，台灣交通主管機關認為登記類別與實際運行內容有出入，要求改善並強制繳回稅款，儘管Uber強調該公司已根據地區法規繳納稅賦。

Uber亞太區經理Mike Brown於17日罕見地在官網發表公開信向總統蔡英文陳情，「這些政策倉促推行，不僅直接衝擊超過百萬仰賴Uber日常通勤的台灣居民，也重挫許許多多倚靠這個平台帶來新經濟機會的合作駕駛，更無異對科技及創新發展舉起紅旗，令本地創業家以及國外投資企業也對此環境卻步。」

在公開信中Brown提到，蔡英文口口聲聲說要推動台灣打造「亞洲矽谷」的計劃，Uber也期盼能與台灣合作，讓更多前瞻的服務在這裡生根，甚至多次具體提交適法相關解決方案、和政府協力在台灣發展「車輛分享(Ride-Sharing)」的嶄新科技以及商業模式、分享在全球各地因應數位經濟與電商稅收的經驗。

但政府固守既有法規框架並堅持將傳統商業模式強套在新經濟模式，阻擋有發展潛力的新創公司在台灣投資，呼籲蔡英文總統領導並開啟創新的對話，召開公平公開的公聽會，讓台灣人民討論並決定「車輛分享 (Ridesharing)」的商業發展空間。

Uber的台灣總經理顧立楷在與路透社的電話專訪中提到，他們仍有信心台灣政府能做出正向回應，顧立楷估計在台灣登記註冊的駕駛約有1萬名，民眾必須有身分證和駕照才能登記為駕駛，「由這些人自行決定他們是否願意為自己的生計找尋出路，想將自己的車子轉換為另一種生財工具，而不只是經濟負擔。」

針對Uber的公開信，交通部首度做出回應，認為漠視台灣法規、乘客安全、駕駛職業保障、逃稅的Uber，不能以「創新」做為違反法令的藉口，尤其公共運輸事業攸關人民的安全與消費權益，更必須仰賴政府公權力的介入。

交通部指出，政府從未否定Uber相關創新科技的應用，更期待創新產業及新經濟模式在台灣發展，也歡迎國外資金與技術來台，但是企業追求創新經營的同時，也應該遵守政府相關法規，並與其他企業公平競爭。

曾為Google工程師、現為和沛科技總經理的翟本喬，在科技新創圈享有名氣，就在臉書稱讚交通部的回應論述清晰，完全不是官樣文章。他日前曾在臉書上反擊「Uber在大陸合法了，為什麼在臺灣不能？」的問題，指出Uber在大陸沒有合法，只是訂了一個「網約車」的專法加以規範，且Uber只是賣給了合法的共乘公司「滴滴打車」，改用滴滴的模式繼續營運。

翟本喬表示，真正問題應該是，Uber在大陸決定採用當地方式「手法」了，為什麼在台灣不能？

(延伸閱讀：《富比士雜誌》作家則認為，Uber不須這麼急著離開台灣，請見富比士雜誌：Uber其實可以不用急著離開台灣)