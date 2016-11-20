佐克柏擋Facebook假新聞風波  禁止假新聞網站騙流量

上周美國總統大選結果出爐後，許多人批評Facebook的假新聞流竄，是造成川普勝選的原因之一，Facebook廣告平台被抨擊放任許多造假、誇大不實的新聞賺取點擊率，進而獲利。

BBC報導，假新聞製造商會捏造風趣、諷刺的新聞內容吸引讀者目光，賺取點擊與分享率而能獲利，加上Facebook的演算法會不停推薦更多假新聞給使用者，更使Facebook上的假新聞數量持續增加。

儘管創辦人佐克柏(Mark Zuckerberg)否認Facebook影響大選結果，只有1%是假內容，但也已制定詳細計畫要嚴正處理錯誤資訊傳播的問題。

佐克柏發文寫道，「我們已經長期在處理這類問題，而且會嚴格負起責任，」但問題十分複雜，牽涉到技術面與道德面，他不希望Facebook抑制民眾的言論自由或成為言論仲裁者。

佐克柏表示，Facebook現在正擬定七項方案對抗錯誤資訊的流通，包括強制審查與驗證機制、對假內容提出警告等，並會祭出更多措施避免不肖廣告商利用假新聞獲利。

佐克柏說，儘管有些假新聞很容易被拆穿，但大部分的新聞內容都來自主流媒體，基本內容不變但穿插錯誤細節，導致要辨識真正的新聞有點難度，而且有些人會將他們不認同的意見檢舉成假新聞，即使它是真實正確的，佐克柏說，「我有信心我們的用戶會告訴我們他們認為有意義的內容，而我們也必須謹慎，不讓這些防止假新聞的措施限制了言論自由。」