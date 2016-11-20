「一帶一路」沿線23國齊聚高交會

深圳--(BUSINESS WIRE)--Nov 20, 2016--(美國商業資訊)-- 第十八屆中國國際高新技術成果交易會（以下簡稱「高交會」）已於11月16日在深圳會展中心隆重舉行。本屆高交會專設外國團組展區和「一帶一路」專館，已有德國、捷克、巴基斯坦、希臘、巴林、比利時、立陶宛等31個國家和國際組織的43個團組參展，其中來自「一帶一路」沿線國家有23個，巴林、南非等國均為首次參展。

作為高交會常客的德國巴伐利亞參展團今年帶來了10家公司參展，涵蓋電子設備生產、智庫網路系統建置、系統元件生產、以及自動化系統等專業領域。iAd GmbH公司展示了電力通信、機場照明和監視系統、自動化多通道無線電等產品；Carbotechnik Energiesysteme GmbH公司重點展示燃燒器、煤粉燃燒系統等；德國赫傑姆機電科技(Hajomech Industrietechnik GmbH)則分享了工業行動供電、散料處理、潔淨新能源技術等領域的實務經驗；The Cool Tool公司展示了模型製作技術，並為現場觀眾展示了一系列創新機器設備……巴伐利亞參展團的參展企業都具有高水準的科技內容、豐富成熟的技術經驗，顯示出技術與時代結合、技術與人文結合的新趨勢。

捷克駐中國大使館和捷克工貿部貿易促進機構聯合組織歷年來最大參展規模與會，攜捷克本土高科技企業及在世界舞臺上獲獎的技術和產品前來。Smart Heating Technology公司展示了自動生質鍋爐技術，並帶來了生質及可再生能源的解決方案；SVCS Process Innovation公司帶來專為半導體和太陽能產業提供擴散製程的全面解決方案；Daisy公司主營的是用於所有電壓等級電網的規劃、設計和營運籌備的軟體產品；Lipa Learning公司則展示了現代教育技術應用軟體，並與現場觀眾進行生動有趣的互動體驗。

巴基斯坦參展團為本屆高交會注入一股IT力量，集中展示了巴基斯坦資訊技術產業的最新研究成果。其中CAD CAM中心展示了資訊安全產品「熊貓安全」系列，產品包括郵件安全沙箱伺服器、惡意軟體移除服務、惡意軟體稽核、滲透測試、機器人軟體等；CATALYST IT Solutions公司專為金融業、股票交易所提供電子軟體的解決方案；Export Setup公司則針對中小企業提供從本土走向全球化的高階技術服務；ZEKAB International公司帶來了為手機客戶開發和營運的VR產品；Moftak Solutions公司展示了以「辣椒醬」命名的活動管理軟體等系列高科技產品。

「一帶一路」戰略為高交會開拓了更廣闊的發展空間，指明了更清晰的發展方向，本屆高交會也將繼續以交流促創新、以合作促雙贏，推動各國高新技術深層次交流，為各國科技經濟合作提供專業權威的國際平臺。

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