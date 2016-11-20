知名宇宙學家霍金：人類必須移到新星球才能避免毀滅

「人類即將進入世界末日，除非我們能移居到新的星球」，英國著名的物理學家與宇宙學家史蒂芬霍金(Stephen Hawking)說。

CNN報導，霍金這週稍早在牛津大學演說時提到，人類若要保留這個物種的生存，最好的辦法就是離開自己的家園、在其他星球上建立新的居住地，由於目前地球的處境越來越惡劣，人們所知的氣候變遷、核武發展與機器人時代的來臨，霍金認為人類將無法在地球生存超過1,000年。

霍金表示，「儘管在短暫的未來，地球發生災難的機會並不大，但隨著時間加長就會越來越危險，在未來1,000年就會達到臨界點」，「到那時，人類就必須移居到其他星球上，如此，地球的毀滅才不會造成人類物種的滅絕。」

科學家尋找移居星球的進度也在加速中，美國太空總署(NASA)啟動「Exoplanet」計畫，要在外太空尋找類似地球的環境，而美國太空探索公司SpaceX的創辦人馬斯克(Elon Musk)日前也已公開他的火星殖民計畫，目標是在下個世紀將100萬人送上火星殖民，建造一個自給自足的世界。

儘管霍金的演講充滿對人類與地球的絕望，但他最後仍給予正面的鼓勵，「記住抬頭向上觀賞星空，而不要總是低頭停在原地，試著替任何事物找出合理解答，對宇宙的存在抱持懷疑」，「保持好奇心。不論生命多麼艱難，永遠都有你可以貢獻並成就的地方，只要你不放棄。」