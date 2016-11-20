韓檢起訴崔順實等3人  朴槿惠被列起訴書「共謀」

美聯社最新消息指出，偵辦「閨密干政」案的南韓檢方已起訴三人，包括主角崔順實與南韓總統朴槿惠的兩名親信安鐘範與鄭虎成，檢方並表示，認定朴槿惠與崔順實「共謀」作案「涉嫌重大」，未來將繼續要求朴槿惠出面接受調查。

首爾中央地方檢察廳特搜本部長李英烈，宣布於今(20)日起訴崔順實與朴槿惠總統的兩名機要，青瓦台前首席秘書安鐘范與前秘書鄭虎成。兩人上個月已在醜聞風暴中辭去青瓦台的職位。

青瓦台前首席秘書安鐘范被指涉嫌濫用職權，逼迫53間大企業向由崔順實掌控的兩個基金會捐款；青瓦台前秘書鄭虎成則被指向崔順實轉達包含總統演講稿，外交安全等機密政府文件。

檢方也首次公開表示，判斷朴槿惠在崔順實事件中具「共謀」嫌疑，但礙於憲法賦予總統刑事豁免權，無法起訴，日後將針對總統涉案持續搜查。

朴槿惠上任後，讓沒有公職在身的密友崔順實審閱演講稿，干預政務，引發軒然大波，南韓民眾已連續第四個周六夜晚舉行大規模燭光晚會示威抗議，要朴槿惠下台負責。

「崔順實門」引起民眾不滿，南韓民眾已連續第四個周六夜晚舉行大規模燭光晚會示威抗議，昨(19)晚在全國約70個地方包括釜山，大邱，光州等地集㑹，主辦單位預估有50萬人參與。有市民表示會示威直至朴槿惠辭職。