大林蒲是否遷村  民眾籲先降低重工業污染

行政院長林全昨(19)日率領高雄市長陳菊、環保署長李應元等人親自前往高雄市大林蒲舉辦座談會，向數十年來飽受石化工業環境污染的大林蒲居民道歉，並聆聽民眾對遷村案的看法與民意。

高雄市大林蒲地區包括大林蒲與鳳鼻頭兩大聚落，近2萬人口居住，臨海工業區設立後，毗鄰林園石化區、中油大林廠、台電大林發電廠、臨海工業區和中鋼公司等，居民半世紀來飽受噪音、空汙之苦，約十年前出現遷村之議。

但大林蒲遷村案爭議多年未定，林全率中油董事長陳金德、中鋼董事長翁朝棟、台電董事長朱文成、台灣港務公司總經理郭添貴，向大林蒲民眾數十年來承受的污染深深一鞠躬，表達歉意，承諾日後不論是否遷村，政府都會先改善空氣品質；若達成遷村共識，未來每個人居住的房子、土地都會從優考量，要比現在更好。

據報導，大林蒲遷村案擬比照「紅毛港模式」補償居民，總經費需斥資600多億元，且遷村後土地的使用，高市府打算開發為石化專區，但行政院有意定位為「循環經濟園區」，利用廢棄資源有效再生，屬「跨產業、綜合產業」概念，但陳菊表示，高雄反對高汙染產業，承諾未來不會有石化產業進來。

座談會現場湧入大批民眾，抽籤選出30人代表發言，首位發言的吳佩芳說，現在應避免繼續擴大汙染，14家石化總公司今年遷到高雄，替高雄帶來稅收，市府應讓稅收用在石化汙染最嚴重的地方，啟動沿海6里全民健康風險評估。

鄉親要求包括全面普查遷村意願、全面健康檢查、要有好條件才願遷村、土地一坪換一坪、不能因為遷村讓居民負債、環境污染(交通、噪音、空氣)要積極改善、利用工業產值做設備改善及降低汙染，也有部分居民表示拒絕遷村。

「要健康婆婆媽媽團」團長洪秀菊說，她不反對遷村，但要先改善沿海6里汙染，真的不宜居住再討論遷村，若要遷村，要先提出具體方案，居民才能夠選擇，且十多年來大林蒲居民均未做過流行病學調查，政府應停止所有開發案環評及高屏污染總量管制計畫、中鋼煤礦砂堆置場亦要加蓋等。

陳菊則回應，遷村是不得已，也很艱難的工作，必須有中央支持才能成功。高雄市已在民國100年及今年做過兩次民調，但只是初步瞭解居民遷村意願，並非決策依據，市府規畫四個遷村方案，包含領取等值現金、配售土地自行興建、輔導購買民間成屋、配售(租)安置住宅，將再啟動全面普查或訪問，遷村事宜會透明公開。

林全並與高雄市長陳菊向居民們鞠躬道歉，他說，自己了解當地環境和居住品質不佳造成居民生活和交通不便，要代表政府表示歉意，這是長期問題，非一夜可以處理，但有決心希望在任內把問題做一個明確交代。

如果大家有遷村的共識，就會朝遷村目標規畫，不遷村也是選項，這會由所有住民討論；至於是否朝向「綠能循環經濟園區」發展，陳菊表示，要看遷不遷村再談。