核災食品進口吵鬧　高志明搖頭：政府整合溝通失敗！

解禁核災地區食品進口議題近日在國內吵得沸沸揚揚，除了反對黨與包括醫師在內的民間團體反對，甚至連民進黨執政縣市首長也不同調，這可讓國內食安模範生義美總經理高志明看了直搖頭，19日在個人臉書貼文，諌言政府應「謀定而後動」，勿製造「無謂的民怨與不安」。

由於近期不少國家逐漸解禁日本核災地區食品進口，台灣也可能跟進，開放福島縣之外的四個縣市（鄰近的群馬、櫪木、茨城、千葉縣）部份產品進口，日前更辦公聽會，但過程遭批草率。本周稍早不分藍綠15位縣市地方首長更表態反對，不同意開放核災食品進口，但就在府院緊急聯繫綠營執政13縣市長後，綠縣市首長後改口稱與中央立場一致，表示反對的是進口福島縣食品。

義美食品總經理高志明19日在臉書貼文中，對於目前政府的食安政策運作感到詫異與憂心，質疑為何是讓負責「農產．食材」的官署與官員站上第一線與民眾對話，而一向勇於針對食安議題發表意見的權責單位「衛福部」、「食藥署」官員竟成「配角」，直指政府內部溝通整合失敗，「政府團隊運作出了重大問題！」

高志明也將新政府上台過去六個月來，諸多政策推動窒礙難行，歸咎於內部的「溝通整合」不良，未能「謀定而後動」，才導致如今局面，文末更呼籲總統與行政院長應記住人民對其深切的期望，並能自我檢討。

義美食品總經理高志明個人臉書專頁：