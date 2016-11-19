APEC秘魯領袖峰會／宋楚瑜與東協國家領袖會面

以總統蔡英文特使身份出席APEC領袖峰會的親民黨主席宋楚瑜，正在秘魯首都利馬參與APEC領袖峰會，知情人士透露，宋楚瑜在秘魯時間18日下午，已與東協某國領袖進行私下會談，但基於尊重對方，國名和會談內容皆不公布。

據自由時報報導，我方皆將會面定調為私下會談，「不去刺激人家（北京），人家也不來阻擋我們」，只要對方不願意，會談對象和內容都不會公布。

自蔡英文就任以來，北京在多個國際重要會議上成功阻擋我方參與，包括國際民航組織（ICAO）今年9月在加拿大蒙特婁舉行的大會、以及今年11月在印尼巴里島舉辦的國際刑警組織大會（Interpol）。

知情人士表示，19、20日是領袖峰會，照以往慣例，是和各國領袖走到會場外作私下會談，宋楚瑜除與該東協國家領袖會面外，東協各國也都會會面。至於和中國領導人習近平的私下會談，現階段並沒有安排。

此外，出席秘魯APEC經濟領袖會議的新加坡總理李顯龍，在當地時間18日晚間，於臉書中秀出他和夫人何晶，以及中華民國總統特使宋楚瑜及女兒宋鎮邁當天下午茶敘照片。

中央社報導，APEC代表團顧問李鴻鈞表示，新加坡前總理李光耀時代，李顯龍還是中尉，前總統蔣經國曾召見李顯龍並安排李顯龍到台灣訪問6天，宋楚瑜當時是蔣經國秘書，宋楚瑜與李顯龍是兩代交情。

日本首相安倍晉三已在秘魯時間18日下午抵達，知情人士說，宋楚瑜若與安倍會面，不會談食安議題，而和美國見面不談美豬，因為APEC重點在談經濟議題，不希望模糊掉我代表團在APEC的外交努力。