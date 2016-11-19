MPEG LA宣佈MPEG-DASH專利組合授權

丹佛--(BUSINESS WIRE)--Nov 18, 2016--(美國商業資訊)--MPEG LA, LLC今日宣佈推出MPEG-DASH (“DASH”)專利組合授權。該聯合授權包括對MPEG的HTTP動態自適性串流(DASH)標準至關重要的專利，該標準使HTTP上的媒體內容高品質串流能夠動態適應不斷變化的網路狀況，以便能流暢地播放高品質的視訊和其他內容，而不存在暫停或重新緩衝的情況。

DASH標準應用於手機、平板電腦、電視機、機頂盒、電腦、數位/個人錄影機、光碟播放器或錄影機、電玩遊樂器和軟體等產品。

目前的DASH基本專利持有人包括：Amotech Co., Ltd.、AVerMedia Technologies, Inc.、CableTelevision Laboratories, Inc.、韓國電子通訊硏究院(Electronics and Telecommunications Research Institute)、夫朗和斐應用研究促進協會(Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V.)、日立萬勝株式會社(Hitachi Maxell, Ltd.)、日本電報電話公司(Nippon Telegraph and Telephone Corporation)、西門子公司(Siemens AG)、SK Planet Co., Ltd.以及紐約市哥倫比亞大學受託人(The Trustees of Columbia University in the City of New York)。

MPEG LA總裁兼執行長Larry Horn表示：「隨著DASH的實施在全球進行得如火如荼，MPEG LA非常高興為市場提供便捷、公平、高效的授權替代方案，便於大家能夠以相同於單一授權許可的授權條款，合理利用這項重要的突破性技術。」

MPEG LA業務開發副總裁Bill Geary表示：「我們讚賞專利持有人的努力和合作，他們已同意提供聯合授權，使DASH市場從中受惠。同時我們歡迎其他DASH基本專利所有人加入其中。」

可在以下連結取得DASH授權合約的副本： http://www.mpegla.com/main/programs/MPEG-DASH/Pages/AgreementExpress.aspx 。可在以下連結查看授權條款摘要： http://www.mpegla.com/main/programs/MPEG-DASH/Documents/DASHWeb.pdf 。

MPEG LA的目標是為全球盡量提供取得DASH基本智慧財產權的途徑。因此，如果任何一方認為自己擁有對DASH標準至關重要的專利，MPEG LA均歡迎他們提交專利，由MPEG LA的專利專家對其進行重要性評估，一旦確定所提交專利至關重要，則會將其納入授權合約中。利害關係人可透過以下連結索取專利申請條款和程序的副本： http://www.mpegla.com/main/programs/MPEG-DASH/Pages/Licensors.aspx 。

關於MPEG LA, LLC

MPEG LA是全球領先的各種標準和其他技術平臺的一站式授權提供商。從1990年代開始，該公司便開創了現代專利池，協助產生了消費電子歷史上最廣泛使用的標準。MPEG LA經營著眾多技術的授權許可專案，包括82個國家的13,000多項專利，涉及約230名專利持有人、6,000名被授權人。透過協助用戶實施他們所選擇的技術，MPEG LA提供授權解決方案，讓被授權人取得基本的智慧財產權、操作的自由度，同時降低他們遭到訴訟的風險，獲得業務規劃流程的可預測性。同時，幫助發明者、研究機構和其他技術所有人獲得報酬，加快他們的資產在全球市場的部署，同時大幅降低授權成本。

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