MPEG LA宣佈MPEG-DASH專利組合授權

丹佛--(BUSINESS WIRE)--Nov 18, 2016--(美國商業資訊)--MPEG LA, LLC今日宣佈推出MPEG-DASH (“DASH”)專利組合授權。該聯合授權包括對MPEG的HTTP動態自適性串流(DASH)標準至關重要的專利,該標準使HTTP上的媒體內容高品質串流能夠動態適應不斷變化的網路狀況,以便能流暢地播放高品質的視訊和其他內容,而不存在暫停或重新緩衝的情況。

DASH標準應用於手機、平板電腦、電視機、機頂盒、電腦、數位/個人錄影機、光碟播放器或錄影機、電玩遊樂器和軟體等產品。

目前的DASH基本專利持有人包括:Amotech Co., Ltd.、AVerMedia Technologies, Inc.、CableTelevision Laboratories, Inc.、韓國電子通訊硏究院(Electronics and Telecommunications Research Institute)、夫朗和斐應用研究促進協會(Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V.)、日立萬勝株式會社(Hitachi Maxell, Ltd.)、日本電報電話公司(Nippon Telegraph and Telephone Corporation)、西門子公司(Siemens AG)、SK Planet Co., Ltd.以及紐約市哥倫比亞大學受託人(The Trustees of Columbia University in the City of New York)。

MPEG LA總裁兼執行長Larry Horn表示:「隨著DASH的實施在全球進行得如火如荼,MPEG LA非常高興為市場提供便捷、公平、高效的授權替代方案,便於大家能夠以相同於單一授權許可的授權條款,合理利用這項重要的突破性技術。」

MPEG LA業務開發副總裁Bill Geary表示:「我們讚賞專利持有人的努力和合作,他們已同意提供聯合授權,使DASH市場從中受惠。同時我們歡迎其他DASH基本專利所有人加入其中。」

可在以下連結取得DASH授權合約的副本: http://www.mpegla.com/main/programs/MPEG-DASH/Pages/AgreementExpress.aspx 。可在以下連結查看授權條款摘要: http://www.mpegla.com/main/programs/MPEG-DASH/Documents/DASHWeb.pdf 。

MPEG LA的目標是為全球盡量提供取得DASH基本智慧財產權的途徑。因此,如果任何一方認為自己擁有對DASH標準至關重要的專利,MPEG LA均歡迎他們提交專利,由MPEG LA的專利專家對其進行重要性評估,一旦確定所提交專利至關重要,則會將其納入授權合約中。利害關係人可透過以下連結索取專利申請條款和程序的副本: http://www.mpegla.com/main/programs/MPEG-DASH/Pages/Licensors.aspx 。

關於MPEG LA, LLC

MPEG LA是全球領先的各種標準和其他技術平臺的一站式授權提供商。從1990年代開始,該公司便開創了現代專利池,協助產生了消費電子歷史上最廣泛使用的標準。MPEG LA經營著眾多技術的授權許可專案,包括82個國家的13,000多項專利,涉及約230名專利持有人、6,000名被授權人。透過協助用戶實施他們所選擇的技術,MPEG LA提供授權解決方案,讓被授權人取得基本的智慧財產權、操作的自由度,同時降低他們遭到訴訟的風險,獲得業務規劃流程的可預測性。同時,幫助發明者、研究機構和其他技術所有人獲得報酬,加快他們的資產在全球市場的部署,同時大幅降低授權成本。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

請前往 businesswire.com 瀏覽源版本:http://www.businesswire.com/news/home/20161118005574/zh-HK/

CONTACT: MPEG LA, LLC

Tom O’Reilly, 303-200-1710

傳真:301-986-8575

toreilly@mpegla.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA COLORADO

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY CONSUMER ELECTRONICS HARDWARE NETWORKS SOFTWARE AUDIO/VIDEO TELECOMMUNICATIONS MOBILE/WIRELESS PROFESSIONAL SERVICES LEGAL

SOURCE: MPEG LA, LLC

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 11/18/2016 12:02 PM/DISC: 11/18/2016 12:01 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20161118005574/zh