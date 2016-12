新發起的運動「未來是我們的」受到青年活動家、諾貝爾獎得主、獲獎演員和執行長的支持，他們呼籲設置碳排放上限的談判桌上應有千禧年世代的身影

斯德哥爾摩--(BUSINESS WIRE)--Nov 18, 2016--(美國商業資訊)--隨著馬拉喀什第22屆氣候變遷大會(COP22)有關氣候變遷的重要討論於本週接近尾聲,一群知名的青年活動家、諾貝爾獎得主、獲獎演員和執行長發起了一項新運動 「未來是我們的」( The Future Is Ours ) ,呼籲應讓青年一代參與制定未來碳排放上限這一重要決策。這些名人包括諾貝爾物理學獎得主 Frank Wilczek ;諾貝爾和平獎得主 、 Timore Leste前總裁 Jose Ramos-Horta ;聯合利華執行長 Paul Polman; 英國聯合國協會(UN Association UK)執行理事 Natalie Samarasinghe; 《藍色經濟》(The Blue Economy)一書作者 Gunter Pauli; 演員 Kristin Scott Thomas; 金球獎得主 Oscar Isaac; 《星際大戰:戰場前線》(Star Wars Battlefront)資深製作人 Sigurlina Ingvarsdottir; 控告美國政府忽視氣候變遷的高中生 Victoria Barrett ;李光耀公共政策學院(Lee Kuan Yew School)資深研究員、《Connectography》作者 Parag Khanna; school 42 for coders創辦人 Xavier Niel; 企業家、學者 Idriss Aberkane; 斯德哥爾摩諾貝爾博物館(Nobel Museum)主任 Olov Amelin; CliMates and Warn機構共同創辦人 Mathilde Imer; O'Reilly Media創辦人 Tim O’Reilly; 律師、作者 Jill Filipovic; 和智庫Youthonomics創辦人 Felix Marquardt 。

Victoria Barrett表示,「美國太空總署(Nasa)今年稍早公佈的資料顯示,2月份,全球陸地和海洋的地表溫度比1951年同期以來最高溫度高出攝氏1.35度。當前,我們有必要創造性地思考未來的出路。今年首要的氣候變遷大會COP22便是重要機會,很多政治和企業領袖以及民間團體代表似乎都熱衷於參加這項會議,但這是不夠的。」

儘管COP22匯聚了一大批決策者, 「未來是我們的」運 動建議成立一個新的象徵性國家,以代表全球30歲以下的年輕人,並參與以後的COP會議,就像難民最終而且理當獲准以難民身份參加里約奧運一樣。這個團隊將由科學家、企業家、活動家、非政府組織首腦和政治家組成。這個「國家」應有與其領土相稱的權利和責任,而且應在辯論和談判中扮演相稱的角色。

Youthonomics智庫創辦人Felix Marquardt表示,「『 未來是我們的 』意識到年輕人已為這個以民主為主導原則的全球體制做好了準備,而且在這個世界中,像我們提議代表青年人的象徵性國家可以與其他國家一起,在未來的COP大會上制定重要決策。就像星際大戰系列中的角色一樣,這個世代並不在意其出生國或膚色,但十分看重共同價值和願景。未來是他們的,大家都有義不容辭的責任,以確保世界能夠聽到他們的心聲。因此,十分有必要在所有未來的氣候變遷談判桌上,為『#星際大戰世代』預留位置。」

美國理論物理學家、數學家和諾貝爾獎得主Frank Wilczek表示,「全球體制的治理嚴重依賴以領土劃分的各個國家,然而它們必然會代表其各自的國家利益,因此,人類的整體利益又由誰來代表?」

Cylance總裁兼執行長Stuart McClure補充說,「當前的決策者將在30年後去世,他們必須意識到,30歲以下的青年在代表人類共同未來的利益時,有其特殊的權利和角色。在討論將影響其未來的碳排放上限過程中,他們應參加談判,而不是作為旁觀者。未來是我們的,也是我們所有人的。從明年開始,我們應讓千禧年世代的身影出現在這一多方年度會議的談判桌上。」

簽署人員完整名單:

Frank Wilczek, 諾貝爾物理學獎得主 José Ramos-Horta, 諾貝爾和平獎得主、Timore Leste前總裁 Paul Polman, 聯合利華執行長 Natalie Samarasinghe, 英國聯合國協會執行理事 Kristin Scott Thomas, 演員 Stuart McClure ,Cylance創辦人、總裁兼執行長 Oscar Isaac ,金球獎得獎演員,曾參與演出《星際大戰:原力覺醒》 Sigurlína Ingvarsdóttir ,《Star Wars Battlefront》資深製作人 Victoria Barrett, 控告美國政府忽視氣候變遷的高中生 Parag Khanna, 李光耀公共政策學院(Lee Kuan Yew School)資深研究員、 《Connectography》作者 Xavier Niel, school 42 for coders創辦人Idriss Aberkane, 企業家、學者Felix Marquardt, 智庫Youthonomics創辦人、Cylance International總裁Camille Eddy, 美國太空總署Microgravity大學學生Kazi Ateea ,高中生、氣候教育活動家Jan Philipp Albrecht ,歐洲議會Justice & Home Affairs of the Greens發言人Emmanuelle Duez, Boson Project創辦人Claire Nouvian, Bloom創辦人Gunter Pauli, 《藍色經濟》作者Olov Amelin, 斯德哥爾摩諾貝爾博物館主任Mathilde Imer, CliMates and Warn共同創辦人Tim O’Reilly, O'Reilly Media創辦人Jill Filipovic, 律師、作家

@_futureisours | #FutureIsOurs 加入我們並簽署請願活動:

編者註

關於「未來是我們的」運動

「未來是我們的」是一項新發起的運動,它呼籲身為與人類未來休戚相關的年輕一代,應在一系列全球問題的決策談判過程中擁有切實的話語權。我們應堅持這樣的核心原則:在所有涉及改變人們生活的決策過程中,必須要求每個世代的人都有相應比例的代表參與決策,而氣候變遷是最應採行這一措施的領域,因為當前所制定的決策將對全球的年輕人帶來重大影響。當前在位的決策者都出生於嬰兒潮時期,他們之中的大部分人將在30年後去世,而承擔其決策影響的人卻是後輩。

為解決這一問題,「未來是我們的」運動呼籲成立一個能夠代表全球青年的象徵性國家,以便參加一系列全球問題的所有決策過程。

年輕世代擁有國際化的視野。像星際大戰系列中的角色一樣,他們並不在意出生國或膚色,而是更關心共同的價值和願景。未來是他們的,我們有義不容辭的責任來確保世界能夠聽到他們的心聲。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

請前往 businesswire.com 瀏覽源版本:http://www.businesswire.com/news/home/20161118005542/zh-HK/

CONTACT: 代表「未來是我們的」

Rebecca Ladbury

+ 44 (0) 7941 224 975

Rebecca@ladburypr.com

或

Danya Agababian

+ 44 (0) 7779 635 147

Danya@ladburypr.com

KEYWORD: EUROPE NORTH AMERICA CANADA MOROCCO AFRICA SWEDEN

INDUSTRY KEYWORD: ENERGY ALTERNATIVE ENERGY COAL OIL/GAS ALTERNATIVE VEHICLES/FUELS NATURAL RESOURCES OTHER NATURAL RESOURCES AUTOMOTIVE PHILANTHROPY URBAN PLANNING TEENS ENVIRONMENT CONSTRUCTION & PROPERTY CONSUMER FOUNDATION

SOURCE: The Future Is Ours

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 11/18/2016 11:26 AM/DISC: 11/18/2016 11:25 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20161118005542/zh