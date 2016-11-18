新的里程碑研究顯示，成人糖尿病患者存在不必要的失明風險

英格蘭紐伯里--(BUSINESS WIRE)--Nov 18, 2016--(美國商業資訊) -- 對失明的恐懼是對糖尿病其他常見併發症（包括心血管疾病和中風）恐懼的兩倍之多，儘管如此，在受訪的糖尿病患者中，有四分之一的病人並沒有與他們的醫療照護專業人員討論眼科併發症，許多人在視力問題已發生時才去就診。 1 今天發布的DR Barometer研究揭示了糖尿病性視網膜病變(DR)和糖尿病性黃斑水腫(DME)現行處治中一些令人擔憂的發現，上述問題就是其中的一部分，該研究是來自國際老齡化聯盟(IFA)、國際糖尿病聯盟(IDF)、國際防盲協會(IAPB)和拜耳醫藥的專家們獨特合作的成果。

DR Barometer研究全程明確揭示了DR和DME的真正影響，它顯示，79%的DR患者發現，失明使他們難以從事諸如駕駛、上班和完成基本家務等活動，部分病例無法從事上述活動。 1 此外，20%的DR或DME患者同時訴稱，視力變化削弱了他們處治糖尿病的能力，該問題反映在個體對其整體健康的感知中，半數以上DR患者將其軀體健康評定為「差或尚可」。 1

國際防盲協會(IAPB)執行長Peter Ackland表示：「糖尿病性視網膜病變是最已開發國家勞動適齡人群失明的主要原因，該病所致的失明對個體的生活品質及其勞動能力均有深遠的影響。正確的篩檢和治療可成功處治DR和DME，但由於轉診體制和患者就醫管道內部存在的諸多障礙，很多糖尿病患者被置於不必要的失明風險中。」

DR Barometer研究強調了影響眼科檢查取得的主要容納能力的問題，眼科檢查是檢出和處治DR的關鍵步驟。 1 下列事實清楚說明了這個問題，即參與該研究的眼科醫生和成人糖尿病患者均訴稱，「預約就醫需要漫長的等候時間」是最佳化眼睛健康的主要障礙。 1 每3例受訪的糖尿病患者中，有1例同時證實，即便能預約成功，檢查費本身也過於昂貴，24%的患者表示，候診時間更是一個問題。 1

除了暴露醫療衛生體制內部的短缺，DR Barometer研究同時發現，醫療衛生專業人員缺乏指導方針也令人擔憂。 1 研究發現，所有受訪的醫療照護提供者中，半數沒有書面的糖尿病相關視力問題檢測和處治方案。 1

圍繞容納能力和篩檢費用的疊加問題，加上指導方針缺乏清晰度，使這一弱勢群體面臨「一頭霧水」，無論當前或未來，均是如此；從而將糖尿病患者置於糖尿病性眼病診治貽誤的風險中。近三分之二的受訪眼科醫生認為，貽誤診斷是改善療效的最大障礙，半數以上認為，糖尿病患者在視力問題已發生時才去就診，對許多病例而言，此時治療為時已晚。 1

國際老齡化聯盟總幹事Jane Barratt博士表示：「就全球性人口老齡化而言，我們目前正在經歷我們這個時代最重要的人口劇變，諸如糖尿病等非傳播性疾病的影響正快速上升。DR Barometer研究暴露了許多糖尿病患者在及時篩檢、診治中的無數障礙，隨著風險人群的增加，如果我們要更有效地處治這些疾病的後果，就必須迎頭阻擊這些障礙。患者的年齡、住所或收入都不應該是決定其糖尿病或任何相關併發症（例如糖尿病性眼病）處治和治療的考量因素。」

與其詳細的研究結果一起，IFA、IAPB和IDF同時利用DR Barometer研究發布了若干關鍵的循證建議，以彌補糖尿病患者服務中的知識空白和不平等。

良好患者療效的關鍵要素之一是糖尿病患者接受定期、平價和可獲得的眼科檢查，加上在協調體制內部提供平價治療，以確保有失明風險者得到有效監測和處治。DR Barometer研究背後的專家們同時呼籲，在DR和DME的預防、檢測和治療方面，大幅提升對糖尿病患者和醫療照護專業人員的宣導。同樣重要的是，向所有國家的糖尿病患者提供工具，使之能有效處治其糖尿病、從一開始就預防失明的發生。

國際糖尿病聯盟政策及專案總監David Cavan, MD博士表示：「今年世界糖尿病日的主題是『糖尿病的眼科問題』，這表明，我們認為，眼健康在糖尿病處治中的作用有多麼重要。在預防糖尿病所致進一步失明方面，DR Barometer研究介紹了若干現在需要採取的步驟，我們敦促各國政府嚴肅考慮如何改進現行的糖尿病性眼病策略。」

欲瞭解進一步資訊、下載DR Barometer的完整結果，請造訪 www.drbarometer.com

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