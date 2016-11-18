〈時評〉馬英九還執迷不悟嗎？



前總統馬英九在馬來西亞出席「世界華人經濟論壇」，頭銜卻遭到主辦單位打壓，背後無疑是中共在操弄，這也意味著，就算承認「九二共識」，同樣無濟於事，台灣依然沒有國際舞台。



藍營內部有不少人士對於「九二共識」懷有夢想，也認為這是兩岸未來的唯一解方，甚至在新加坡登場的馬習會，還在這方面大做文章。而且，在民進黨政府上台後，國民黨、馬英九還和對岸聯手，要蔡英文接受「九二共識」這個說法。



現在這些謊言，不攻自破，因為就算是把九二共識視為兩岸定海神針的馬英九，出席在國際舞台上，依然被中國大陸打壓，不能當一位台灣或中華民國的前總統。



會出現這些誤判，是國民黨或馬英九從未好好認識共產黨，過去八年執政，只是一再想迎合對方的需求，只是一再滿足於大陸對台灣略施小惠，只是一再想像中共會友善對待台灣。



但他們沒有搞清楚的是，中共始終不把台灣當成一個正常國家，只有碰到官銜、國號爭議，就會毫不留意、思毫不手軟、無所不用其極地窄化台灣國際空間，要讓世界各國只看到中國，而瞧不見台灣。



這次馬英九的頭銜被打壓事件，中共只是照本子辦事，立場上從未鬆動，也不曾退讓過，馬英九事先得知後，也想努力「正名」，但最後還是徒勞無功，只能掛上自製的名牌，證明自己是中華民國前總統。



馬英九此時此刻才親身體驗到，中共矮化台灣的直接作為；朝野也同仇敵愾，不滿對岸的做法。



希望馬英九從今以後，對於中國夢能醒了過來，但就怕馬英九和那些國民黨或深藍人士一樣，會把此次的事件當成一場夢，過了今天以後，一樣對九二共識或是中國認同，執迷不悟，而且無怨無悔。



（作者李平華，資深媒體人）