11月底前做抹片 月月抽月月送好禮

台灣癌症基金會承辦臺北市政府衛生局推出「臺北市輕鬆做抹片1+1 月月抽、月月送」篩檢抽獎活動，廣受女性朋友好評，並已於105年10月13日及11月7日，分別抽出9月及10月份參加活動的得主共20名受檢者，距活動截止期間僅剩2週，除了抽出每月既定獎項外，「臺北市輕鬆做抹片1+1 月月抽、月月送」活動更將於12月抽出便利商店提貨券1萬元，請臺北市民朋友把握最後機會踴躍參加。

臺北市政府衛生局健康管理處林夢蕙處長表示：臺北市高達28萬名女性朋友超過3年以上沒有接受子宮頸抹片檢查，有效的癌症防治包括預防、篩檢及治療三大策略，其中預防效益更勝於治療！

臺北市立萬芳醫院研究副院長賴基銘表示：子宮頸癌前病變症狀不具特異性，伴隨著不正常的陰道出血、異常分泌物、下腹或腹部疼痛、搔癢等，通常讓人誤導不易分辨，最好的辦法就是每年定期接受抹片檢查，可降低60%～90%子宮頸癌發生率與死亡率， 子宮頸癌是可以早期發現，早期治療，零期的子宮頸癌更可以幾乎100%的治癒，因此子宮頸癌並不可怕，怕的是女性朋友自己延誤了病情。

凡設籍臺北市年滿30歲到69歲且3年（103至105年）未接受子宮頸抹片篩檢的女性，即日起至11月30日止，至臺北市醫療院所（含診所）接受抹片篩檢，即有機會成為獎金幸運得主，將抽出10組500元便利商店提貨券，讓市民朋友與衛教醫護人員一同獲獎，最大獎為年終加碼抽活動，抽中民眾可獨得提貨券1萬元。獎名單將公告於臺北市衛生局網站。