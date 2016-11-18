中華電信投資亞太直達海纜 正式完工啟用

中華電信於今日宣布新一代亞太大頻寬海纜－亞太直達海纜( Asia Pacific Gateway, APG)正式完工啟用。該海纜由中華電信及12家亞太地區主要運 營商共同投資興建，總工程費近新台幣200億元， 中華電信為台灣唯一投資業者。

亞太直達海纜全長10,900公里，共有11個登陸點， 連接台灣、日本、韓國、中國大陸、香港、越南、泰國、馬來西亞、 新加坡等國家與地區；該海纜系統採用最先進之100Gbps光傳 輸技術，總設計容量超過54Tbps。 亞太直達海纜具備亞太地區涵蓋國家最廣之優勢， 路由規劃特別避開巴士海峽海纜易中斷之海域， 降低台灣連外網路中斷風險。

中華電信國際分公司表示，中華電信對投資國際海纜、 提升台灣連外頻寬與品質一直不遺餘力， 亞太直達海纜為中華電信目前在台灣之第八條國際海纜， 該海纜能提供亞太區域低延時之語音及數據服務， 大幅提升台灣至亞太地區網路傳輸速度，結合中華電信HiNet光 世代、4G行動上網、中華影視等服務， 提供消費者享受網路無國界的數位生活。 搭配日前完工啟用之台灣最大規模與世界級板橋雲端資料中心， 加速形塑台灣成為亞太資料彙集中心， 藉此可吸引更多國際級企業至台灣投資，為政府推動台灣智慧島、 亞洲矽谷等計畫共盡心力。