早產兒併發症多 別再看日子提早剖腹了

懷孕週期未滿37週出生即認定為早產兒，在台灣，每十個新生兒就有一個早產兒，根據國健署過去十年的出生通報，台中市的早產兒出生率居五都之冠，平均每九個新生兒就有一個早產，較全國平均值高。

中國醫藥大學兒童醫院林湘瑜醫師表示，依臨床經驗，台中地區有76%的早產兒屬於晚期早產，也就是在孕期第34至36週出生。據國外最新研究顯示，這是胎兒腦部發育的重要時期，近1/3的腦部重量在這時候發育，過早離開母體會影響腦部功能發育；且提早出生，在神經認知的發育及語言和動作協調，有很高的比例會較足月出生的孩子來的遲緩。像現在時序入冬是呼吸道感染高峰，若一旦感染如呼吸道融合病毒，必須住院的機率，是足月兒的兩倍以上。

雖晚期早產(34-36週)的新生兒接近足月，器官發育應已接近完整，有些孕婦因而提早生下小孩，也有遇到產婦會因為某些非健康因素催生，如替寶寶挑個黃道吉日提早剖腹等。但是古語有云，懷胎十月，整個孕期是兩百八十天，即四十週，當產婦還沒有產兆時，也意味著寶寶還沒有準備好，不建議讓寶寶提早墜地。

馬偕醫院醫研部主任陳治平醫師提及，據2011年追蹤報告顯示，每三名超級小腳ㄚ就有一人的神經動作發展及視、聽力檢查輕度異常，必須及早療育，凸顯長期追蹤早產兒的身心發展絕對有必要。

財團法人台灣早產兒基金會每年透過舉辦世界早產兒日活動，從台北、新竹到今年的台中，無非就是想一步一腳向全國民眾宣導，一、如何預防早產；二、早產兒如何照顧；三、早產兒追蹤檢查早期發現早期治療的重要。但礙於民間機構資源有限，每年整體追蹤比率占全國極低體重早產兒近八成。剩餘兩成期盼政府可以攜手投注更多資源一起努力。