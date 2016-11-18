期交所再次活躍於國際活動 第37屆ICDA年會積極與各國代表交流

臺灣期貨交易所團隊由蔡蒔銓副總經理率領， 持續於瑞士日內瓦舉辦之全球商品及衍生性商品協會( International Commodities & Derivatives Association, ICDA)年會，與各國代表緊密交流互動， 再度打響我國期貨巿場國際知名度。

本次會議，主要聚焦在科技創新對於期貨市場風險管理的影響、 美國總統大選結果及英國脫歐對於市場的可能衝擊、世界主要市場( 美國、歐盟、日本)法規之最新發展及展望、 金融創新對大宗商品市場的影響以及中國與俄羅斯大宗商品市場發展 概況等，有來自歐洲、亞洲的主管機關、交易所、 機構投資人及資訊廠商等200多位代表就各項議題進行意見交換， 探討全球衍生性商品巿場之發展契機。

此外，蔡副總經理積極與各國代表進行交流， 如與芝加哥商業交易所(CME)旗下的CME Clearing Europe非執行董事長Mr. Otto Nageli就全球監理法規發展趨勢，特別是針對集中結算( CCP)在風險控管的重要性，分享看法； 與印尼商品及衍生性交易所(Indonesia Commodity & Derivatives Exchanges, ICDX)總裁Mr. Magain Widjaja會晤，雙方就兩國在衍生性商品市場發展及所長， 洽談合作商機；亦與歐盟主管機關及外資機構代表等， 就未來歐美亞巿場走向及國際化等，交換意見。

期交所本次出席ICDA會議，藉機宣傳我國期貨巿場之優異表現， 各項商品之發展狀況及國際化成果， 再度有效拓展我國巿場國際能見度。