川普勝選後交接進度落後？ 與2008年的歐巴馬比一比

自從11月8日川普當選後，新政府的人事任命遲遲未公布，儘管川普否認外界對新政府執政能力的質疑，仍無法平息民眾和政府官員的擔憂，於是Quartz客觀的比較了2008年歐巴馬和2016年川普在選後的交接進度。

在此之前，必須了解歐巴馬在2008年上任時接手的是一個面臨危機的國家，前任布希總統派遣的美軍正在戰場上犧牲，而金融風暴也影響著國家整體經濟與人民生活；人們可能會認為在2016年相對較平穩的年度接手美國，應該會更快上手與適應政府事務，甚至在2010年修了「總統交接法」，要求現任政府協助新任交接團隊的形成。

選後第1天

2008年：歐巴馬開始規畫並對外公布他的白宮團隊，包括3位主要官員、12人諮詢顧問團、13位工作人員，多數是從長期有國會與行政經驗的民主黨工作人員與官員，且值得注意的是，在過去12個月曾針對某項議題進行遊說的成員皆無法進入白宮團隊。

2016年：川普並未對外做出任何正式聲明。

選後第2天

2008年：歐巴馬與他的經濟顧問碰面，並宣布他的白宮幕僚長就是共和黨的拉姆伊曼紐爾(Rahm Emanuel)。

2016年：川普前往華盛頓與歐巴馬在白宮會面，討論交接事宜。

選後第3天

2008年：歐巴馬舉行他的選後第一場記者會，但他在記者會上失言誤指前第一夫人南西雷根曾在白宮舉行占星降靈會，幾小時後他親自致電向南西道歉。

2016年：川普在選後尚未發布任何一場記者會，但他火速換掉原先的交接團隊主席克里斯蒂(Chris Christie)，轉而交給副總統當選人潘斯(Mike Pence)，同時川普也公布了他的交接諮詢團名單，包括他的三位子女和女婿，以及8人工作人員小組。

選後第4天

同樣為周六，兩人都未做出官方聲明。

選後第5天

2008年：週日，歐巴馬並未做出重大聲明。

2016年：川普在推特上發表言論，並宣布極右派新聞網站Breitbart的前執行董事班農(Stephen Bannon)將擔任首席諮詢顧問，而共和黨全國委員會主席蒲博思(Reince Priebus)將會成為川普的白宮幕僚長。

選後第6天

2008年：歐巴馬與前任布希總統在白宮會面，討論交接事宜，同時，他的交接團隊也開始與白宮行政部門人員會面，希望盡快完成交接。

2016年：川普透過未經加密的自宅電話線接到俄國總統普丁的電話，他同時也在電話線上與其他各國領袖談話。(但歐巴馬在交接時，是直接進入FBI辦公室，透過加密的通訊設備和其他各國領袖談話)

選後第7天

2008年：歐巴馬在退伍軍人節這天發表演說，並前往芝加哥的紀念碑獻花環。(但川普在退伍軍人節這天並未發表任何聲明或參加活動)

2016年：副總統當選人潘斯簽下備忘錄，宣示了解並準備開始啟動交接的法律程序，這份文件早先就已由克里斯蒂簽署，並在他離職後就無效。川普則是在自宅與顧問諮詢團會面。

選後第8天

2008年：歐巴馬宣布了「機構審查小組」的領導者，和幾個重要行政部門的職位任命，包括國務院、財政部和國防部。當選後到隔年1月20日就職前，必須在各聯邦機構內成立「機構審查小組」，以確保團隊的平穩交接。

2016年：行政部門表示，他們還在等川普交接團隊的人事任命。

選後第9天

2008年：歐巴馬的高級顧問瓦萊麗·賈勒特(Valerie Jarrett)拍攝一支影片，對外說明歐巴馬的交接團隊與道德規範。

2016年：一位不具名的川普發言人向《波士頓環球報》的記者Matt Viser透露，川普的「機構審查小組」已成立，但仍未對外宣布成員有誰。

整體而言，川普在人事任用和交接團隊的組成上，都比歐巴馬慢很多，最顯著的差異在於，當年主導歐巴馬競選團隊與交接事宜的人事都十分清楚地對外公布，但對照川普的交接團隊，外界至今仍霧裡看花，更無法推測任何新政府的外交與內政政策導向。

「公共服務夥伴組織」的總統交接中心，主要任務就是協助總統候選人做好從勝選首日就能治國的準備，依據往例與經驗，他們建議新總統最好在11月初就成立「機構審查小組」，在感恩節前夕就必須完成50項人事任命，這對川普目前的進度來說似乎不太可能。

儘管還是得等到川普團隊正式出爐後，才能果斷的評論川普是否真的落後歐巴馬一大截，但新政府尚未就職就已一反傳統，著實令外界擔憂。