家長當心！ 幼童乳牙蛀了連帶影響恆齒健康

台灣5歲孩童齲齒率高達79.32%，相較鄰近地區香港僅49.4%。若以12歲孩童來比較，台灣12歲孩童齲齒率37.3%，香港則為5.4%。而在成人部分，齲齒率高達9成以上，齲齒就診率27.1%，牙周病就診率僅為13.4%，顯現台灣民眾雖有6成有正確的口腔健康常識卻普遍忽略口腔健康的重要性。

口腔健康長期以來是衛福部關注的議題，許多口腔疾病最終都可能引發全身性的身體疾病，如糖尿病、心血管疾病、肺炎、阿茲海默症等，但口腔的健康卻是最容易被民眾忽略的問題。

有鑑於此，衛生福利部長期針對民眾口腔保健推行多項計畫，除了正確潔牙方法的指導之外，還包含：「兒童牙齒塗氟保健服務」、「國小學童含氟漱口水防齲計畫」、「國小學童臼齒窩溝封填補助服務方案」以及推廣正確潔牙、認識牙周病等。

再者，全台牙醫資源城鄉差距也相當懸殊，以台北市而言，平均每位牙醫師服務人數約為893位; 反觀部分鄉鎮地區如彰化芳苑鄉，平均每位牙醫師服務人數卻高達36,637人，差距高達40倍。

今年衛福部召集全台臨床與研究經驗豐富的學者教授一同深入全台各地。並以「護牙者聯盟」漫畫角色演繹口腔健康教育內容，分別提供兒童與成人版教材，宣導口腔疾病成因與正確潔牙方法。7個月內已走訪1,600多公里、克服偏鄉及幅員困境舉辦超過147場次的衛教宣導課程，喚醒全台超過6,900位民眾對口腔健康的關注。

臺北醫學大學牙醫學系周幸華副教授表示，從學童開始從小奠定口腔健康知識，紮根護牙意識，更能達到建立「預防勝於治療」的重要觀念！。