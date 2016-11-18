「同性戀者都該被關起來」 保守派恐接美國大法官

你或許有聽川普說過，同性婚姻的問題他已經「解決了」，但是他也說，他會指定那些1973年羅訴韋德案結果的保守派分子擔任大法官。

羅訴德韋德案(Roe v. Wade Case)是婦女墮胎權的重要里程碑，1973年美國聯邦最高法院認定，墮胎權屬於婦女隱私權的一部分，並提出「三段審查」，認為墮胎權益應用嚴格審查標準判定之，不過長久以來該決議的爭議不斷，反墮胎團體一直試圖推翻此一判決。

事實上，如果川普指派反對墮胎的保守派人士擔任大法官，很難想像他們在同性婚姻的議題上會採贊成立場，這個名叫William H. Pryor Jr.的大法官人選即是一例，他是反LGBT社群的代表性人物之一。

長期推動LGBT權益的組織Lambda Legal就稱他為「近年最反同性戀的大法官人選」，這主要是因為他不斷對LGBT社群、愛滋病患者、女性、有色人種，甚至是肢體障礙族群傳達出明顯的敵意所致。

2003年時，他公開將LGBT行為與重婚、亂倫、戀童癖、召妓和通姦相提並論，並宣稱LGBT族群非美國憲法保障的一群人，各州應有權利將他們視為罪犯後定罪。

他並進一步指出，聯邦最高法院「從未認同人們從事『一夫一妻制異性戀婚姻外的性行為』」，認為這樣的行為會摧毀跟人類文明一樣古老而健全的傳統家庭價值，同時他也認為，即使同性戀「關起門來」（在自己家中）從事性行為，基於該行為在這個國家中從來不被視為一項權利，同性戀者在家中也無權進行性行為。

Lambda Legal也要求支持者不要忘記Pryor曾在佛羅里達表決「是否讓同性伴侶領養兒童」法案時，投下關鍵的反對票，導致該項法案流產，近期Pryor更在他的推特上推文，指稱如果同性戀在家從事性行為，就該把他們關進牢裡。

該組織的執行長Kevin Cathcart表示，上訴法院的一些法官認為這個議題具有其爭議性，且具有實質上探討的價值，只是Pryor徹底阻止這件事的發生，讓佛羅里達的同性伴侶無權領養這些亟待接受照顧的孩童。

看來，這些團體對於川普當選後美國慘況的猜測，真的要成真了。