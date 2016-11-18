「2016臺灣工藝競賽」得獎名單揭曉！

由文化部指導、國立臺灣工藝研究發展中心(以下簡稱工藝中心)、財團法人新光三越文教基金會與新光三越百貨共同主辦的「2016臺灣工藝競賽」已決審完畢。今年總共收到517件參賽件數，經過審慎及嚴謹的初選及決選後，只有75件作品入選，選出19名佳作以上之獎次（含一、二、三等獎及新光三越特別獎），工藝中心於今(18)日下午2:00假新光三越台北信義新天地A9-9樓盛大舉辦頒獎典禮，同時，配合本次競賽特別辦理「2016工藝之夢－臺灣工藝競賽暨原創金工特展」也正式登場。

「臺灣工藝競賽」是工藝界每年最重要的活動，今年所有參賽作品必須經過來自學界、設計界、工藝界、產業界等評選委員團的審查，能由冗長且繁複的初選及決選過程脫穎而出相當不容易。今年競賽援例分為「美術工藝組」及「創新設計組」兩組，一方面希望能傳承、發揚傳統工藝，另一方面鼓勵設計創意的風氣，展現工藝可用、可觀賞的多元性，讓傳統與創新的兩股力量，得以同台爭妍鬥藝、競相觀摩及交流成長。在「美術工藝組」作品中，您可看見工藝師竭盡心力以國寶技藝再現頂真精神的堅持；而「創新設計組」以細微生命體驗與聯想運用，讓使用這些器物的同時帶來親切和愉悅感覺。

「國家工藝成就獎」特展專區邀請到陶藝大師張繼陶先生20件臻品共同展出。張繼陶先生從事陶藝創作逾四十年，秉持向傳統學習的精神，卻不一味守舊，孜孜矻矻地不斷實驗，陸續開發出「美人醉」釉藥風格，並在現代陶藝技術與現代材料基礎上，發展出新一代的鈞窯窯變，作品不僅展現出田園氣息與東方趣味，更散發出簡樸優雅的文人氣質。

「原創金工」專題企畫則邀請臺灣工藝競賽歷年來於金工工藝創作中表現優異，且持續堅持以此為志業的5位工藝家(趙丹綺、黃淑萍、楊炘彪、吳竟銍、廖偉淇)發表新創品，透過物件的呈現，可看見一錘一敲、鍛打冶鍊、上色修磨等層層縝密，如同修行般的技術展現。還有今年經評鑑認證，由臺灣工藝廠商設計與生產之33組卓越品質的「2016年臺灣優良工藝品-良品美器」工藝伴手禮專區，其品質、機能、美感、創意等都是上乘之作，為企業與家庭做為精緻禮品與實用飾品的最佳選擇。

另在新光三越文教基金會與新光三越百貨業的支持下，展場周邊特設「金屬工藝市集」邀請全國8家臺灣獨有的金屬工藝創作品牌，展現其品牌最別出心裁兼具精緻質感的生活金工商品；並於周末辦理「好好玩藝設計講堂」，帶領民眾敲敲打打，自製最專屬契合的金工飾品。百位工藝人將手感溫度和對於促進日常便利與舒適性的體察融入創作之中，為生活增添品質與美感，邀請您一同前往參觀體驗，讓工藝之美融入生活，盡情感受工藝文化的百種魅力。