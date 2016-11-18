歐貝特科技在歐美新設兩個尖端資料中心落成啟用，為日益成長的數位安全解決方案需求提供託管運作服務

法國科隆布--(BUSINESS WIRE)--Nov 18, 2016--(美國商業資訊)--全球領先的嵌入式安全軟體產品、服務和解決方案提供商歐貝特科技(Oberthur Technologies, OT)今日宣佈，位於歐洲和美國的兩個尖端資料中心新建落成，為日益成長的數位安全解決方案需求提供託管運作服務。這兩個資料中心將是歐貝特科技數位工廠的核心所在。

歐貝特科技在行動支付（金融服務機構和行動網路營運商）和物聯網（如汽車）方面的發展動力強勁，這也意味著客戶對安全遠端系統管理平臺和解決方案的要求不斷提高。因此，歐貝特科技分別在羅馬尼亞布加勒斯特和美國華盛頓投資新建了兩個占地240平方公尺和265平方公尺的資料中心，配備以下尖端技術：

專門針對每類平臺（金融服務、NFC支付、預訂管理和物聯網等）的高度安全領域 在託管服務和安全雲端環境領域運作數百個客戶平臺的能力 符合GSMA規格和多種安全認證（PCI-CP、VOTA、VCBP和PCI-TSP等） 仰賴資料中心內部連接和遠端備份複製技術的災害復原能力 每週七天全天候營運和監控

歐美資料中心落成後，將進一步強化歐貝特科技本就高效的資料中心網路，亦將進一步改善公司服務的可用性和擴充性，特別是在受到充分保障的雲端服務軟體模型Cloud SaaS（軟體即服務）關鍵業務解決方案的運作和託管方面。

歐貝特科技數位平臺育成中心總經理Marek Juda說： 「我們的目標是透過託管運作安全的雲端解決方案，為客戶提供更優質的服務。這次對數位工廠的進一步投資，以及在歐洲和美國新設的兩個最先進資料中心啟用，將有助於我們為客戶提供最經濟最出色的服務。」

關於歐貝特科技

歐貝特科技是嵌入式數位安全領域的全球領導者，該數位安全在您連接、驗證或支付時可為您提供保護。

歐貝特科技以高成長市場為策略定位，並向龐大的國際客戶組合提供適用於「終端」裝置的嵌入式安全軟體解決方案，以及相關的遠端系統管理解決方案，包括銀行和金融機構、行動營運商、官方機構和政府，以及連線物品和設備製造商。

歐貝特科技在全球共有6,500多名員工，包括近700名研發人員。借助遍及全球的4個區域安全製造中心和39個安全服務中心，歐貝特科技的國際網路為169個國家的客戶提供服務。查詢詳情： www.oberthur.com 。

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