為什麼Google並不在乎新進員工是否名校畢業？

透過多年對表現優異的員工所做的分析，現在Google任用員工的標準，已經不再只關注員工的學業成績、是否從名校畢業，或在面試時刻意扮黑臉。

Quartz報導，Google的人資主管Laszlo Bock在接受《紐約時報》Tom Friedman的訪問時，解釋了Google任用員工的標準，而這跟畢業證書沒有太大關係。

名校畢業的學生可能缺乏「思想上的謙遜」

學業一路順遂的年輕畢業生經常依賴自己的天賦與才能，這讓他們無法接受可能失敗的事實，但Google要的是能夠退一步思考的能力，並能夠稱讚且擁抱比自己更好的想法。

Bock說，「這是思想上的謙遜，缺少謙遜，你根本沒辦法學習」，「那些一路成就閃耀的人通常很少經歷過失敗，因此他們不懂得如何從失敗中學習。」

Bock表示，那些人一旦遭受打擊，反應就會十分劇烈，「他們犯了一個十分基本的錯誤：如果最後結果是順利的，這很理所當然，因為自己是天才；但如果結果失敗，就會因為團隊中某些人總是學不會，或是自己沒辦法得到有利資源或市場。」

沒有大學學歷的人卻通常是最優秀的

很多人身上都存在著天賦，但若只利用這些學歷作為任用標準，就會失去很多好人才，Bock解釋，「那些沒進入大學的人若能在世界上找到一條生路，就表示他們的確是很優秀的人才，我們就是要盡所能地找出他們。」

學習能力比智商更重要

在學術領域的成就並不代表有能力勝任某些工作，Bock總說大學是個塑造單一思想的「人工環境」，比起先天的智商，學習能力更珍貴，Bock認為，「對每一項工作來說，我們第一個尋找的要件就是整體的認知能力、可以將片段資訊整合起來的能力，而不是智商高低，這個能力在過程中也會持續成長，透過『行為面試』的方式，可以確保我們找到需要的人。」

「行為面試」就是詢問過往經驗裡，面試者如何處理特定的難題，也可以藉此找出誰符合企業的領導者形象，這跟在學校領導社團或擁有好聽的頭銜不同，這是能夠在需要的時刻站出來領導的能力。而這，就是Google在尋找人才時最注重的內涵。