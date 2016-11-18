美援武器去哪了？ 極端組織遊行驚現美軍裝甲車

黎巴嫩的真主黨(Hezbollah)在1982年成立，在伊朗的協助下力抗以色列的入侵，1990黎巴嫩內戰結束後無視軍閥解除武裝的協議保留軍隊，除了持續攻擊以色列佔領區外，還援助西方反對的阿塞德政府，介入敘利亞內戰，被歐美各國視為恐怖組織。

然而，在阿拉伯當地媒體所發佈的照片中，真主黨在週末舉行的軍事遊行竟然出現美軍製造的裝甲車，這可能會使美軍意識到援助軍武外流，可能減少提供給黎巴嫩政府的援助。

這些在與黎巴嫩毗鄰的敘利亞城鎮古賽爾(al-Qusayr)拍攝的照片中，可以看到真主黨的遊行隊伍中，竟然出現上頭搭載防空武裝的美軍M113型裝甲運兵車，真主黨在遊行中陳列這些美軍的載具，向美國示威的意圖昭然若揭。

現階段美軍仍無法確認真主黨到底是循什麼途徑取得這些武器，因此出現一種臆測認為，真主黨極有可能從由美軍軍援組裝起來的黎巴嫩軍隊處竊取了這些武器，前英國反恐情報官Charles Shoebridge表示這種途徑具有一定的說服力，因為在那個戰區內，黎巴嫩是接受M113最多的國家。

另外一個說法則認為這些M113來自於敘利亞境內的另一個極端組織「征服沙姆陣線」(Jabhat Fateh al-Sham)，這是一個反阿塞德政權，主張要建立一個遜尼派國家的反抗組織，雖然並未宣布要對西方國家發動聖戰，卻因為親蓋達組織的立場，被英、美、俄等國共同宣布為恐怖組織，該組織長期以來都持有一些M113裝甲車，儘管世界各國一直不知道他的來源是哪。

除此之外，曾經受到以色列援助的基督教軍閥「南黎巴嫩軍」(Southern Lebanese Army)也是懷疑對象之一，以色列曾資助該組織一批M113，只是在內戰結束後，這批M113也隨著南黎巴嫩軍的解散而不知所蹤，難保未透過黑市流入了極端組織手中。

今(2016)年夏天，美國為了幫助黎巴嫩抗擊伊斯蘭國勢力，提供了一批武器援助，希望能確實武裝黎巴嫩軍隊，這批軍援包含50輛裝甲車、40組重型火炮和50把榴彈發射器，現在黎巴嫩官方已經發布了新聞稿，指稱網路上公布的M113照片並非來自美國援助的軍武庫存，正努力與美國國防部與情報部門合作，希望能找出這批M113究竟是從哪裡流入真主黨手中的。

美國援助的武器流入極端組織手上已非第一次，無論是在伊拉克、阿富汗還是敘利亞都發生過類似的情事，紛亂的中東局勢常常導致這些武器迅速易手，甚至也出現過盜賣美援武器的黑市，讓這些武器被本來計劃被對付的對象用來武裝自己，反而讓美國的敵對武裝更為強大。

最近有報導宣稱一批美國用以武裝敘利亞反對派的飛彈系統流入伊斯蘭國手中，即是一例。